انفجاران قرب سفينة تجارية قبالة السواحل اليمنية

لم تُذكَر أي تفاصيل عن جنسية السفينة

أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية، اليوم الثلاثاء، تلقيها بلاغًا يفيد بوقوع انفجارين قرب سفينة تجارية جنوب مدينة عدن اليمنية.

وقالت الهيئة في بيان عبر منصة إكس، إنها تلقت بلاغًا من ربان سفينة تجارية عن وقوع انفجارين قربه، على بعد 82 ميلًا بحريًّا من جنوب عدن.

ونقلت عن الربّان قوله إن الحادث لم يسفر عن أي أضرار، معلنة بدء التحقيق في الواقعة، بحسب المصدر ذاته.

وطالبت الهيئة في بيانها جميع السفن بتوخّي الحذر، وإبلاغها بأي “أنشطة مشبوهة” قد تتعرض لها، على خلفية الحادث.

وبحسب بيان الهيئة، وقع الحادث تقريبًا في بحر العرب استنادًا إلى الخريطة المنشورة لموقع البلاغ. ولم تكشف الهيئة البريطانية أي تفاصيل بشأن جنسية السفينة التي أبلغت عن الحادث.

UKMTO WARNING INCIDENT 070 Update 001

07 MAY 2024https://t.co/6mNrG6W5iO#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/g50r03vcyR — United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) May 7, 2024

ومنذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

ودفعت الهجمات على السفن، الكثير من شركات الشحن الكبرى إلى تحويل مسار سفنها إلى رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب إفريقيا.

وتقود واشنطن تحالفًا بحريًّا دوليًّا في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، بهدف “حماية” الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية التي تمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية.

وتشنّ القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير/كانون الثاني. وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات لصواريخ ومسيّرات يقول إنها معدّة للإطلاق.