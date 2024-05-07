طلاب من 172 جامعة إندونيسية ينظمون أوسع نشاط تضامني مع غزة (فيديو)

نظم آلاف من طلبة الجامعات التابعة لجمعية المحمدية، ثاني أكبر المنظمات المجتمعية في إندونيسيا، وقفات احتجاجية في 172 جامعة صباح اليوم بمختلف أقاليم إندونيسيا، في أوسع نشاط جامعي تضامني مع فلسطين، ينظَّم في آن واحد بالبلاد.

واستنكر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في بيان باسم منتدى عمادات جامعات جمعية المحمدية والعائشية، الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، كما نددوا بتأييد الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا المستمر لسياسات إسرائيل، وتقديم كافة أشكال الدعم لها في حربها على غزة.

امتداد لحراك جامعات عالمية

وثمّن عشرات الآلاف من الطلبة والأساتذة الإندونيسيين في بيانهم، الحراك الطلابي في الولايات المتحدة وأوروبا ومناطق أخرى من العالم، واستهجنوا ما وصفوه بالموقف الضعيف لمنظمة التعاون الإسلامي وبعض الدول العربية التي “قدمت مصالحها” وتركت إسرائيل تواصل عدوانها على غزة.

ودعا الطلاب إلى إنجاح جهود وقف إطلاق النار، وعقد محاكمة دولية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكل القادة المتورطين في إراقة الدم الفلسطيني.

وطالب البيان، الحكومة الإندونيسية بعدم التفكير أو الإقدام على أي خطوة سياسية باتجاه تطبيع العلاقات مع إسرائيل، باعتبارها دولة معتدية، وبتقوية الجهود الدبلوماسية والسياسية مع الدول الأخرى في دعم كفاح الشعب الفلسطيني ونضاله لنيل حقوقه.

وجدد البيان دعوته المجتمع الإندونيسي إلى الإبقاء على جذوة الاهتمام بالقضية الفلسطينية، والاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم المالي والأخلاقي والروحي للشعب الفلسطيني.

ومنذ أن انطلقت الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين من الجامعات الأمريكية في إبريل/نيسان الماضي، اتسعت رقعة الحراك الطلابي لتشمل دولًا أخرى مثل فرنسا وكندا وسويسرا وإيرلندا وأستراليا والمكسيك والعراق ولبنان، للمطالبة بوقف الحرب وجرائم الإبادة التي تحدث في قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر على التوالي.