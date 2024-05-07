وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث الهدنة وسموتريتش “لقد وقعنا في الفخ”

قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إن وفد تل أبيب سيغادر إلى العاصمة المصرية القاهرة في الساعات القادمة، لبحث التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤول لم تسمه، قوله إن الوفد يتوجه إلى هناك للاستماع وطرح الأسئلة بشأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق للنار مع الفصائل الفلسطينية بغزة عبر الوسطاء لكن الخلافات كبيرة، دون مزيد من التفاصيل.

ومن جانبه، رفض وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش سفر الوفد المفاوض إلى القاهرة واصفا إياه بأنه “خطأ”.

وقال سموتريتش في تدوينة له عبر منصة إكس “سفر وفد التفاوض الإسرائيلي للقاهرة خطأ ووقوع في الفخ، والوقت مناسب للضغط على يحيى السنوار (قائد حماس في غزة) حتى القضاء على حماس”.

وأضاف “علينا العمل على احتلال رفح وتدمير كل الأنفاق في محيطها والاستحواذ على محور فيلادلفيا ومعبر رفح”.

הוצאת המשלחת לקהיר היא טעות ונפילה למלכודת המניפולטיבית שטומן לנו חמאס יחד עם קטאר ומצרים. זו העת ללחוץ עוד ועוד על צווארו של סינוואר ושל החמאס עד להשמדתם. לדבר רק באש. אסור להיכנע ללחץ הבינלאומי ואסור לעצור עד הניצחון והכנעת האויב. זו מלחמת העצמאות שלנו ואנחנו חייבים לנצח בה. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) May 7, 2024

وسيطر جيش الاحتلال صباح اليوم، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح متوغلا في المدينة الواقعة بجنوب القطاع بعد غارات جوية شنّها الليلة الماضية.

وتعدّ سيطرة تل أبيب على معبر رفح تصعيدًا لافتًا عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) موافقتها على المقترح المصري والقطري لوقف إطلاق النار وما يتضمنه من صفقة لتبادل الأسرى.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحقا أن اقتراح الهدنة لا يلبي مطالب إسرائيل لكنها سترسل وفدا للقاء المفاوضين لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول إسرائيلي، تحدث لوكالة رويترز، شريطة عدم نشر اسمه، إن المقترح الذي أعلنت حماس موافقتها عليه هو نسخة “مخففة” من اقتراح مصري يتضمن عناصر لا يمكن لإسرائيل قبولها.

وستكون أي هدنة، أول توقّف للقتال منذ وقف لإطلاق النار استمر أسبوعا في نوفمبر/تشرين الثاني وأفرجت حماس خلاله عن نحو نصف الأسرى، وأفرجت إسرائيل في المقابل عن 240 فلسطيني كانوا محتجزين في سجونها.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها نحو 10 آلاف فلسطيني.

وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 113 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة هائلة أودت بحياة أطفال ونساء.