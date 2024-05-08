الشرطة الألمانية تستخدم العنف لفض اعتصام طلبة جامعة برلين (فيديو)

في محاولة لفض الاعتصام، استخدمت الشرطة الألمانية العنف ضد طلبة جامعة برلين، واعتقلت العشرات منهم بشكل وصفه العديد من المتابعين بأنه وحشي وقمعي.

بينما قالت الشرطة الألمانية لمصادر إعلامية إن الاعتصام غير مرخص.

من جهتهم، أوضح المشاركون في الاعتصام الطلابي أنهم لا يحتاجون إلى ترخيص بينما يعتصمون داخل الحرم الجامعي بما يكفل حقهم في حرية التعبير.

وقاد التحالف الطلابي من أجل فلسطين في جامعة برلين الحرة، بمشاركة طلبة من بقية الجامعات الألمانية وأيضًا بمشاركة بعض الاتحادات الطلابية، حراكًا مطالبًا بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية في غزة وبوقف تصدير الحكومة الألمانية الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وكان مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة معاداة السامية فيليكس كلاين قد أعلن، السبت الماضي، خشيته من تصاعد الحملات المناهضة لإسرائيل بألمانيا، في ضوء الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بالعديد من الجامعات الأمريكية.

وقال كلاين في تصريحات لصحيفة راينيشه بوست الألمانية “أتابع بقلق بالغ الأجواء العدوانية المناهضة لإسرائيل في الجامعات الألمانية، وهي أيضا ذات دوافع معادية للسامية. لم نصل إلى الأبعاد التي يُرثى لها في الولايات المتحدة، لكن تبنّي موقف مُعادٍ للسامية أصبح منتشرًا للأسف على نطاق واسع، ويمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى تصعيد”.

جدير بالذكر أن الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار كانت قد بدأت من جامعة كولومبيا الأمريكية في شهر إبريل/نيسان الماضي، لتمتد بعد ذلك إلى العديد من الجامعات في كثير من دول العالم.