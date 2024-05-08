العثور على مقبرة جماعية ثالثة بمستشفى الشفاء في غزة (فيديو)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عثور الطواقم الطبية على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، أخرجت منها 49 جثة.

وقال المكتب في بيان “الطواقم الطبية تتمكن من العثور على مقبرة جماعية ثالثة داخل مجمع الشفاء الطبي، انتشلت منها 49 شهيدًا حتى الآن، وما زالت عملية الانتشال مستمرة”.

وأضاف “لم تنتهِ الطواقم الحكومية من عمليات الانتشال، ونتوقع العثور على عشرات الجثامين الجديدة”.

وحسب المكتب، ارتفع عدد المقابر الجماعية التي عُثر عليها داخل مستشفيات قطاع غزة (منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي) إلى 7 مقابر.

520 شهيدًا

وأوضح البيان أنه عُثر على مقبرة في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، و3 مقابر في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، و3 مقابر بمجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية أخرجت 520 شهيدًا من المقابر السبع حتى اليوم.

وحمَّل البيان “الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال كامل المسؤولية عن المقابر الجماعية والعدوان السافر بحق الإنسانية، فما زال الاحتلال يمتلك الضوء الأخضر في استمرار هذه الجرائم ضد الإنسانية بدعم أمريكي كامل”.

وطالب البيان “كل دول العالم الحر بالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية والحرب ضد القطاع الصحي والمستشفيات، وبفتح تحقيق دولي مستقل في الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال”.