المقاومة تعلن خوض اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال المتوغلة في شرق رفح

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها تخوض اشتباكات ضارية مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان اليوم الأربعاء عبر قناتها على تليغرام، قالت فيه “كتائب القسام تخوض اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة”.

بدورها، أفادت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان عبر تليغرام بأن مقاتليها “يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو وآلياته المتوغلة شرق مدينة رفح”.

وقالت كتائب شهداء الأقصى “خضنا اشتباكات ضارية مع جنود العدو وآلياته المتوغلة في محاور القتال شرق مدينة رفح بالأسلحة المناسبة”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن، أول أمس الاثنين، بدء عملية عسكرية في مدينة رفح، زعم أنها محدودة النطاق، ووجّه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرًا، والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي القطاع.

وسيطر جيش الاحتلال، صباح أمس الثلاثاء، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح متوغلًا في المدينة الواقعة بجنوبي القطاع بعد غارات جوية شنها الليلة الماضية.

وتُعَد سيطرة إسرائيل على معبر رفح تصعيدًا لافتًا عقب إعلان حركة حماس موافقتها على المقترح المصري والقطري لوقف إطلاق النار وما يتضمنه من صفقة لتبادل الأسرى.

وقالت حماس في بيان، أمس الثلاثاء، إن اقتحام جيش الاحتلال معبر رفح الحدودي مع مصر تصعيد خطير ضد منشأة مدنية محمية بالقانون الدولي، يهدف إلى مفاقمة الوضع الإنساني في القطاع “عبر إغلاقه ومنع تدفق المساعدات الإغاثية الطارئة عبره إلى شعبنا المحاصر الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع ممنهج من قبل الاحتلال النازي”.