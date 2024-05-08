شاهد: سرايا القدس تقصف جنود الاحتلال وآلياته شرقي رفح

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطعًا مصورًا لقصف جنود الاحتلال وآلياته شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت السرايا، اليوم الأربعاء، في بيان عبر قناتها على تلغرام “مشاهد من حمم الهاون التي دكت بها جنود العدو الصهيوني وآلياته في محاور التقدم شرق رفح جنوبي قطاع غزة”.

وفي بيان آخر، قالت السرايا “يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو وآلياته المتوغلة شرق مدينة رفح”.

وأمس الثلاثاء، أعلنت سرايا القدس في بيان أنها “قصفت برشقة صاروخية من نوع (107) وقذائف الهاون من العيار الثقيل جنود العدو وآلياته المتقدمة في محيط المطار وحي الشوكة شرق مدينة رفح”.

وأول أمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية في مدينة رفح، زعم أنها محدودة النطاق، ووجّه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرًا، والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي القطاع.

وسيطر جيش الاحتلال، صباح الثلاثاء، على الجانب الفلسطيني من معبر رفح متوغلًا في المدينة الواقعة بجنوبي القطاع بعد غارات جوية شنها الليلة الماضية.