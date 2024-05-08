ممثل أمريكي: هذا هو الخيار الوحيد المطروح أمام الفلسطينيين

قال الممثل الأمريكي الشهير مارك رافالو إن الخيار المطروح أمام الفلسطينيين حاليًّا هو الموت، إما في الصحراء أو في منازلهم.

جاء ذلك في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأربعاء، أرفقه ببيان للمتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، بشأن مدينة رفح التي تتعرض لهجوم بري إسرائيلي.

وأوضح رافالو أن أطفال غزة والناس في مدينة رفح جنوبي القطاع بحاجة ماسّة إلى المساعدة، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين الموجودين في رفح تم إرسالهم إلى معسكرات اعتقال يتعرضون فيها للإهمال والظلم.

وأضاف “الخيار المطروح أمام الفلسطينيين اليوم: موتوا في الصحراء أو في منازلكم”.

Help is desperately needed for the Children of Gaza and the people of Rafah who are being moved to what are essentially internment camps of human neglect and suffering. Die in the desert or in your home. That is the choice given to Palestinians today. https://t.co/Mb3X7QgKTU — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) May 7, 2024

السيطرة على معبر رفح

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، السيطرة العملياتية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

ومع سيطرة إسرائيل على معبر رفح، الممر الرئيس للمساعدات الإنسانية، تم إغلاقه في الاتجاهين، مما ينذر بتفاقم الكارثة ولا سيما أن مخزونات الغذاء في قطاع غزة تغطي فقط من يوم إلى 4 أيام، وفق الأمم المتحدة.

وتشن إسرائيل حربًا على القطاع، خلفت 34844 شهيدًا و 78404 مصابين معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وفق وزارة الصحة في غزة.