هولندا.. متضامن مع غزة يقفز في قناة مائية احتجاجا على فض حراك طلابي بالقوة (فيديو)

ألقى أحد المعتصمين المتضامنين مع قطاع غزة والمطالبين بإنهاء الحرب الإسرائيلية المفروضة عليها منذ 215 يومًا بنفسه في إحدى قنوات المياه في العاصمة الهولندية بعد محاولات فض الشرطة هناك اعتصامهم بالقوة من أمام أحد المباني أمام جامعة أمستردام.

وعلى الرغم من تدخّل الشرطة ومحاولات فض الاعتصام بالقوة باستخدام الجرافات والآليات، إلا أن طلاب جامعة أمستردام يواصلون اعتصامهم بتصميم لافت على تنفيذ مطالبهم الداعية إلى وقف العدوان على القطاع الفلسطيني المحاصر، وإلى قطع العلاقات مع إسرائيل، ووقف التعاون مع مؤسساتها، لا سيما العسكرية منها.

وندد المعتصمون الذين رفعوا لافتات داعية لإنهاء الحرب على غزة بما وصفوه عنف الشرطة الهولندية، داعين إلى منع دخولها للحرم الجامعي.

وتصاعد الحراك الطلابي في الجامعات الغربية بالولايات المتحدة وأوروبا منذ الشهر الماضي، رفضًا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين جامعاتهم بوقف التعاون مع جامعات الاحتلال ومؤسساته، لا سيما في مجالات الأبحاث العسكرية.

كما طالبوا حكوماتهم بالضغط لوقف الحرب المتواصلة على الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، التي أودت حتى الآن بحياة أكثر من 34844 شهيدًا، إضافة لعشرات الآلاف من الجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فضلًا عن التسبب بمجاعة كارثية بسبب الحصار الخانق بحسب منظمات دولية وأممية.