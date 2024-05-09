سياسة|السودان

البرهان: لا مفاوضات ولا وقف إطلاق نار في السودان إلا بعد دحر التمرد

خلال مخاطبته منسوبي الجيش بولاية نهر النيل

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان
9/5/2024

قال رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الأربعاء، إنه “لن يدخل في أي مفاوضات ولا سلام ولا وقف إطلاق نار إلا بعد دحر التمرد والخلاص من المتمردين المجرمين ليعيش الوطن بسلام”، على حد قوله.

وأكد البرهان خلال مخاطبته منسوبي الجيش بولاية نهر النيل، أنهم لن يوقفوا عن القتال حتى هزيمة ما وصفهم “بالمجرمين الذين دمروا هذا البلد الكريم والذين استباحوا ممتلكات المواطنين ومارسوا أبشع الانتهاكات واغتصبوا بناتنا الحرائر في الخرطوم والجنينة والجزيرة”.

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ونوّه البرهان إلى أن قتالهم لقوات الدعم السريع لن يتوقف إلا بتحرير الوطن من “المتمردين  المجرمين”.

كما وجّه البرهان التحية للشعب السوداني وللقوات المسلحة والأجهزة النظامية من قوات الشرطة وجهاز المخابرات والمقاومة الشعبية لعملهم فيما وصفه بـ”تصديهم ودحرهم لهذا التمرد” .

المصدر : الجزيرة مباشر