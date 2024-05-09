تركيا تغرّم ميتا 37 مليون دولار في تحقيقين بشأن خصوصية البيانات

فرض مجلس حماية المنافسة التركي غرامة على شركة “ميتا” قيمتها 1.2 مليار ليرة تركية (37.20 مليون دولار)، اليوم الأربعاء بعد الانتهاء من تحقيقين منفصلين بشأن مشاركة البيانات في منصاتها “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” و”ثريدز”.

وفتح المجلس تحقيقًا مع “ميتا” في ديسمبر/كانون الأول بشأن انتهاك محتمل لقانون المنافسة من خلال ربط منصتيها للتواصل الاجتماعي “ثريدز” و”إنستغرام”.

وطبق المجلس في مارس/آذار إجراء مؤقتًا على “ميتا” بهدف عرقلة مشاركة البيانات بين هاتين المنصتين.

وقالت “ميتا” الشهر الماضي إنها ستغلق مؤقتًا “ثريدز” في تركيا امتثالًا لذلك الأمر.

وورد في قرار المجلس أن المستخدمين سيتمكنون من دمج البيانات الشخصية بين “فيسبوك” و”إنستغرام” و”واتساب” بموافقتهم، وسيجري إخطارهم بشأن استخدام البيانات.

وأضاف القرار أن المستخدمين سيتمكنون من تغيير إعداداتهم لاحقًا، إذا اقتضت الحاجة، باستخدام “مركز الحسابات” على المنصات.