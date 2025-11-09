رئيسة سلوفينيا: إذا كنا نفرض عقوبات على روسيا فلماذا نتردد في فرضها على إسرائيل؟ (فيديو)

أكدت رئيسة جمهورية سلوفينيا ناتاشا بيرك موسار أن ما يجري في فلسطين “غير منصف” وأن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في غزة “غير متناسبة”، مشددة على ضرورة وجود قوات دولية لحفظ السلام في قطاع غزة بإشراف الأمم المتحدة لوقف الدمار وحماية المدنيين.

وقالت ناتاشا موسار في حوار خاص مع الجزيرة مباشر إن إسرائيل تواصل عرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بحجج واهية، موضحة أن الأمم المتحدة وثقت رفض تل أبيب أكثر من مئة طلب لإدخال مساعدات خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفة “الناس جياع، ولا يمكن تبرير رفض إدخال الغذاء والدواء إلى المدنيين”.

العنف لا يولد سوى مزيد من العنف

وأضافت رئيسة سلوفينيا أن ما تشهده غزة من قتل وإبادة لا يمكن قبوله في القرن الحادي والعشرين، مشيرة إلى أن المدنيين هم أكثر الضحايا في كل النزاعات، وأن “العنف لا يولد سوى المزيد من العنف”.

وأكدت أن بلادها “تؤمن بحقوق الإنسان وتقف إلى جانب الإنسانية”، قائلة “كنت أول رئيسة في الاتحاد الأوروبي تصف ما يجري في غزة بالإبادة الجماعية”.

مواقف الاتحاد الأوروبي من حرب غزة غير موحدة

وفي حديثها عن الموقف الأوروبي، قالت موسار إن مواقف الاتحاد الأوروبي من حرب غزة غير موحدة كما كانت في قضية أوكرانيا، موضحة أن “بعض الدول الأوروبية ما زالت تقدم السلاح لإسرائيل وتستقبل قادتها المتهمين بجرائم حرب”، ووصفت ذلك بأنه “سياسة كيل بمكيالين تقوض مصداقية أوروبا“.

وأضافت “ما حدث من اعتداءات حماس كان فظيعا، لكن الرد الإسرائيلي كان مفرطا وغير متناسب، وإذا كنا نفرض العقوبات على روسيا لأنها انتهكت القانون الدولي، فلماذا نتردد في فرضها على إسرائيل؟”.

محاولات الإضرار بالمحكمة الجنائية ستدمر القانون الدولي

وفي سياق آخر، أكدت ناتاشا موسار أن محاولات الإضرار بالمحكمة الجنائية الدولية ستدمر القانون الدولي، مشيرة إلى أن استهداف قضاة المحكمة أو فرض عقوبات عليهم “نهج خطير يقوض العدالة العالمية”.

وقالت إن بلادها ما زالت ثابتة في موقفها بدعم قيام الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، معتبرة أن الاعتراف بفلسطين “خطوة ضرورية لتحقيق التوازن والعدالة”. وأضافت “إسرائيل لها الحق في أن تكون لها دولة، وكذلك فلسطين”.

دائرة جديدة من الغضب والعنف

وحول مستقبل غزة، شددت ناتاشا موسار على أنه لا ينبغي أن يكون لحركة حماس كلمة في حقبة فلسطين الجديدة، لكنها لفتت إلى أن تجاهل معاناة الفلسطينيين سيؤدي إلى “دائرة جديدة من الغضب والعنف”، داعية إلى معالجة جذور الصراع عبر حلول إنسانية وسياسية عادلة.

إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن

وأعربت ناتاشا موسار عن امتنانها لدولة قطر ودورها في الوساطة بين إسرائيل وحماس، وقالت “لولا جهود قطر لكان الوضع أسوأ بكثير”، مثمنة كذلك دور الدوحة في إعادة الأطفال الأوكرانيين من روسيا ومبادراتها في التنمية والاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن العلاقات الثنائية بين سلوفينيا وقطر “ممتازة ومتنامية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاقتصاد المستدام”.

وفي ختام حديثها، قالت رئيسة سلوفينيا إن بلادها تؤمن بالتعددية وبضرورة إصلاح الأمم المتحدة ومجلس الأمن ليصبحا أكثر فاعلية في حفظ السلم العالمي، مؤكدة أن العالم “يحتاج اليوم إلى أصوات سياسية شجاعة تقف إلى جانب الإنسانية في غزة وكل مناطق النزاع”.