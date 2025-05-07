“موسوعة المخيمات الفلسطينية”.. منصة رقمية لحفظ إرث اللاجئين وتعزيز حق العودة (فيديو)

قالت ربا الأطرش، مديرة “موسوعة المخيمات الفلسطينية”، إن منصتها الرقمية التي أطلقت هذا العام تهدف إلى توثيق تاريخ المخيمات الفلسطينية وحفظ إرث اللاجئين الفلسطينيين من تاريخ النكبة حتى هذا اليوم.

وأضافت في مقابلة مع الجزيرة مباشر “رؤيتنا كفريق العمل في الموسوعة تتمثل في تعزيز الوعي بحق العودة، وترسيخ إيمان الأجيال الفلسطينية بقرب تحقيقه، ومواجهة محاولات طمس الهوية الفلسطينية، إضافة إلى تمكين الشباب في المخيمات من المشاركة في سردية اللجوء وتوثيقها، عبر مسارات الإبداع المتنوعة بالإضافة لإجراء دراسات قانونية واجتماعية حول قضايا اللاجئين، وتطوير برامج تدريب لسرد الهوية الفلسطينية”.

جهود تطوعية

وأشارت ربا الأطرش إلى أن إطلاق منصة “موسوعة المخيمات الفلسطينية” في هذا الوقت من شأنه أن يعزز الوجود الفلسطيني، ويبرز دور المخيمات وحقها في المقاومة المشروعة، وخصوصًا في ظل محاولات الاحتلال طمس الخارطة السياسية الفلسطينية عبر التهجير القسري والتطهير العرقي، إضافة إلى التغيير الديمغرافي الذي تشهده المخيمات كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت ربا الأطرش أن العمل على بناء هذه الموسوعة قد استغرق 5 سنوات، قبل تدشينها في فبراير/شباط الماضي بالمركز القطري للصحافة، وأشارت إلى أن هذا العمل تم “بجهود تطوعية لفريق مؤمن بأن المخيم أصل الحكاية وطريق العودة وتحرير البلاد”.

تحديات

ولفتت مديرة الموسوعة إلى أن أبرز التحديات التي واجهتهم تمثلت في صعوبة الوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة لفريقها المنتشر عبر العالم، في ظل التغييرات التي تطرأ على المخيمات، بالإضافة إلى حفظ التاريخ الشفوي على الموقع ليبقى آمنا وموثوقا.

وتضم موسوعة المخيمات الفلسطينية المعلومات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين في أنحاء العالم، مثل عدد المخيمات، وأماكن التجمع في بلدان العالم، وتطور وجودهم في تلك البلدان، كما تضم مكتبة رقمية تحتوي على أعمال أدبية توثق تاريخ الشتات الفلسطيني، فضلا عن برامج تناقش قضايا المخيمات.