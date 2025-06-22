وكالة الأنباء الإيرانية تنشر صورا من محيط منشأة فوردو النووية بعد الهجوم الأمريكي (شاهد)

نشرت وكالة الأنباء الإيرانية مقطع “فيديو” قالت إنه من محيط منشأة فوردو النووية بمدينة قم، بعد الهجوم الأمريكي الذي استهدفها فجر اليوم الأحد.

ويُظهر المقطع تصاعد الدخان من الموقع المستهدَف، وهو إلى الجنوب من العاصمة طهران.

وبعد القصف، ذكرت الوكالة الرسمية أن المواقع النووية التي أعلنت الولايات المتحدة ضربها “لا تحتوي على مواد يمكن أن تسبب إشعاعا”.

وقالت إن “المواقع التي ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استهدافها كانت قد أُخليت سلفا”.

وأضافت “لا توجد في هذه المواقع أي مواد قد تسبب إشعاعا”.

وحصلت الجزيرة مباشر على صور أقمار صناعية من شركة مكسار، تُظهر نشاطا غير اعتيادي للشاحنات والمركبات في منشأة فوردو قبل الضربات الأمريكية، بتاريخ 19 و20 يونيو/حزيران الجاري.

لا خطر على السكان

من جانبه، قال المركز الوطني لنظام الأمن النووي الإيراني إنه لم يُرصد أي تسريبات خلال عمليات التفتيش التي أُجريت في المنشآت النووية التي هاجمتها الولايات المتحدة، فجر اليوم، ولا يوجد خطر على السكان القاطنين بالقرب من المنشآت المعنية.

وأوضح المركز في بيان أن التحقيقات التي أُجريت حول المنشآت النووية في فوردو ونطنز وأصفهان، لم تكشف عن أي تسرب نووي.

وأضاف “بالنظر إلى الإجراءات المتخذة والتخطيط السابق والمعلومات التي سجلتها أنظمة الكشف عن المواد المشعة، لم تُسجَّل أي علامات تلوث. ومن ثَم، لا يوجد خطر على السكان القاطنين بالقرب من المنشآت المعنية”.

BREAKING: Announcement from the National Nuclear Safety System Center: No signs of radiation contamination have been recorded. Following the criminal American attack on the Fordow, Natanz, and Isfahan nuclear sites, which is contrary to international law, including the NPT… pic.twitter.com/0fKYCRz3du — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) June 22, 2025

لا زيادة في مستوى الإشعاع

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم، عدم رصد أي زيادة في مستوى الإشعاعات بعد الضربات الأمريكية على منشآت إيران النووية.

وقالت الوكالة في بيان “عقب الهجمات على 3 مواقع نووية في إيران، تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم الإبلاغ عن أي زيادة في مستويات الإشعاع خارج المواقع حتى الآن”.

وأضافت أنها ستُجري تقييمات إضافية للوضع في إيران مع توفر المزيد من المعلومات.

يأتي ذلك بعدما أعلن ترامب أن الضربات “دمرت بشكل تام وكامل” 3 منشآت نووية رئيسية في إيران، هي فوردو وأصفهان ونطنز.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجوما على إيران، استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردَّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.