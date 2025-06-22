بعد الضربة الأمريكية.. الحرس الثوري: على الغزاة الآن انتظار ردود ستجعلهم يندمون

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إن انتشار القواعد الأمريكية في المنطقة “لا يُعَد نقطة قوة بل يزيد من احتمال تعرُّضها للخطر”، مشددا على أن “التكنولوجيا النووية الإيرانية السلمية لا يمكن تدميرها بأي هجوم”.

وأضاف في بيان أن “أمريكا لا تملك المبادرة ولا القدرة على الهروب من عواقب الرد العنيف”، مؤكدا أن “مسارات الطائرات المشاركة في هذا العدوان تم تحديدها، وهي تحت المراقبة”.

وما يلي أبرز ما قاله الحرس الثوري الإيراني:

انتشار القواعد الأمريكية في المنطقة لا يُعَد نقطة قوة بل يزيد من احتمال تعرُّضها للخطر.

نؤكد بقوة أن التكنولوجيا النووية الإيرانية والسلمية لا يمكن تدميرها بأي هجوم.

أمريكا لا تملك المبادرة ولا القدرة على الهروب من عواقب الرد العنيف.

مسارات الطائرات المشاركة في هذا العدوان تم تحديدها وهي تحت المراقبة.

لن يخيفنا صخب ترامب ولا العصابات الإجرامية التي تحكم البيت الأبيض وتل أبيب.

عملياتنا ستستمر بدقة وقوة على البنية التحتية والمراكز الاستراتيجية والمصالح التابعة للكيان الصهيوني.

على الغزاة الآن انتظار ردود ستجعلهم يندمون.

تكتيكات جديدة

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم عملية “الوعد الصادق 3″ الإيرانية عن إطلاق الموجة العشرين من العملية بإطلاق 40 صاروخا يعمل بالوقود الصلب، لافتا إلى أن “صاروخ خيبر أُطلق اتجاه الأراضي المحتلة لأول مرة ضمن عملية اليوم”.

أبرز ما قاله المتحدث باسم عملية “الوعد الصادق 3”:

أطلقنا الموجة الـ20 من عملية الوعد الصادق 3 بإطلاق 40 صاروخا يعمل بالوقود الصلب.

صاروخ خيبر أُطلق اتجاه الأراضي المحتلة لأول مرة ضمن عملية اليوم.

اتبعنا في الموجة الـ20 تكتيكات جديدة ومفاجئة لتحقيق ضربات أكثر دقة وتدميرا وفاعلية.

الموجة الـ20 للهجمات الصاروخية استهدفت مطار بن غوريون ومراكز الأبحاث البيولوجية واللوجستية والقيادة والسيطرة.

الصواريخ المستخدمة على الكيان الصهيوني مزيج من صواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود السائل والصلب ذات رؤوس حربية مدمرة.

وفجر الأحد، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفيذ هجوم “ناجح للغاية” استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال” إن الطائرات الأمريكية “أسقطت حمولة كاملة من القنابل” على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني “بسلام”.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل هجوما على إيران، استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين. وردَّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة اتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.