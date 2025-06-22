صور أقمار صناعية تُظهر نشاطا غير اعتيادي للشاحنات قرب “فوردو” قبل الهجوم الأمريكي (شاهد)

أظهرت صور أقمار صناعية عالية الجودة التقطتها شركة “ماكسار” قبل الغارات الجوية الأمريكية التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية (نطنز وفوردو وأصفهان) نشاطا غير اعتيادي للشاحنات والمركبات قرب مدخل منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.

وتُظهر الصور الملتقطة في 19 و20 يونيو/حزيران الجاري تمركز مجموعة من 16 شاحنة بضائع على طول الطريق المؤدي إلى مدخل النفق الخاص بالمنشأة.

كما أعادت معظم الشاحنات تمركزها على بُعد نحو كيلومتر واحد شمال غرب الطريق المؤدي إلى المنشأة.

وتوضح الصور أيضا وجود شاحنات إضافية وجرافات عدة بالقرب من مدخل المنشأة، حيث تمركزت شاحنة واحدة مباشرة بجوار مدخل النفق الرئيسي.

نقل اليورانيوم إلى مكان غير معلوم

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مسؤول إيراني كبير قوله “تم نقل معظم اليورانيوم العالي التخصيب في فوردو إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأمريكي”.

وأضاف المسؤول الإيراني لرويترز “تم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى”.

من جانبها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأحد، إنه لم تُرصد أي زيادة في مستويات الإشعاع في محيط المواقع النووية الإيرانية التي تعرضت للقصف الأمريكي، بما في ذلك موقع فوردو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن أن الطائرات الأمريكية “نفذت هجوما ناجحا للغاية” فجر اليوم، دمرت فيه بشكل كامل منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب “لا توجد قوة عسكرية في العالم قادرة على تنفيذ ما قمنا به، والآن هو وقت السلام”.

وفي منشور لاحق، قال ترامب “فوردو انتهت”، في إشارة إلى تدمير المنشأة النووية الواقعة جنوب طهران.

وكانت إسرائيل قد بدأت، في 13 يونيو/حزيران الجاري، هجوما ضد أهداف إيرانية، شملت مواقع نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين، مما دفع طهران إلى الرد بصواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة باتجاه العمق الإسرائيلي.