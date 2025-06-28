وزير الخارجية التركي: الحرب بين إسرائيل وإيران توقفت “مؤقتا”

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يتردد في إشعال المنطقة من أجل الحفاظ على مستقبله السياسي.

وأشار فيدان خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “أي خبر” المحلية إلى أن الحرب بين إسرائيل وإيران توقفت مؤقتا، مضيفا أن الاتفاق الذي جرى لوقف الحرب تم على فرضية أن القدرة النووية الإيرانية تم تدميرها.

وشدَّد على أن إسرائيل لا تملك القدرة على تدمير البرنامج النووي الإيراني. وأوضح أن المسألة النووية ليست سوى جزء من مسار التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وقال فيدان إن الرد الإيراني على هجوم إسرائيل يدخل في إطار الدفاع المشروع عن النفس.

وأشار إلى أنه من الواضح أن الهجوم الأمريكي ألحق أضرارا ملموسة بالبرنامج النووي الإيراني.

وكشف فيدان أن الولايات المتحدة وإيران أبلغتا بعضهما قبل الهجمات، مشيرا إلى أن هذه سابقة نادرة في تاريخ الحروب، فأساس الحروب هو المفاجأة، لكن في هذه الحالة تم إرسال رسالة مفادها “أنا أضرب هذا الموقع لأسباب ضرورية، لكن لا أريد الحرب”.

ولفت وزير الخارجية التركي إلى أنه يجب التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة حتى تتحول حالة الهدوء الحالية إلى حالة دائمة.

وفي إجابة على سؤال “هل إسرائيل تستهدف تركيا؟”، قال فيدان إن “المؤسسات المعنية تعمل بكل جد، وندافع عن وطننا بالعقل والروح”.