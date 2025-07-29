ترامب يدافع عن نتنياهو ويؤكد: الأطفال في غزة يموتون جوعاً

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زاعما حرصه على ضمان توزيع الغذاء بشكل منظم في قطاع غزة وعدم استيلاء حركة حماس على المساعدات والأموال.

وقال ترامب في كلمة للصحفيين الثلاثاء: “تحدثت مع نتنياهو قبل يومين حول مراكز الغذاء في غزة، وهو يسعى للتأكد من أن توزيع الطعام في غزة يمضي بشكل صحيح ولا يريد أن تستولى حماس على الأموال والأغذية”.

وأضاف على متن الطائرة الرئاسية: “الأطفال في غزة يموتون جوعاً وينبغي تقديم الغذاء لهم”، مشيراً إلى أهمية الإشراف الكامل على مراكز تقديم المساعدات في القطاع.

ونفى ترامب مناقشة قرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قائلاً: “لم نناقش الأمر قط، والولايات المتحدة لا توافق على ذلك”.

تصريح ترامب جاء بعيد إعلان ستارمر أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر/أيلول إذا لم تبادر إسرائيل لاتّخاذ “خطوات حيوية” في غزة، بينها الموافقة على وقف إطلاق النار.

مهلة 10 أيام لروسيا

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي إنه سيبدأ في فرض رسوم جمركية واتخاذ تدابير أخرى تجاه روسيا “خلال 10 أيام اعتبارا من اليوم” ما لم تحرز موسكو تقدما نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأضاف ترامب، الذي أعلن لأول مرة الإثنين أنه سيقلص مهلة أولية تبلغ 50 يوما لاتخاذ إجراء من جانب موسكو، أنه لم يتلق ردا بعد من روسيا.

وقال ترامب إنه لا يشعر بالقلق حيال التأثير المحتمل للعقوبات الروسية على سوق النفط أو الأسعار، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعزز إنتاج النفط محليا لتعويض أي تأثير.