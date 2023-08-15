مسؤولة بالصحة العالمية تكشف للجزيرة مباشر حجم انتشار متحور كورونا الجديد ومدى خطورته (فيديو)

قالت ريانة بوحاقة ممثل منظمة الصحة العالمية في دولة قطر إنه تم تسجيل آلاف الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا المستجد في عشرات الدول.

وأضافت في تصريحات خاصة لموقع الجزيرة مباشر أنه تم تسجيل 7 آلاف حالة في 52 دولة حول العالم.

وذكرت المسؤولة الدولية أنه رغم سرعة انتشار المتحور الجديد وسرعة تحوره، لم تثبت خطورته حتى الآن.

وقالت ريانة إن منظمة الصحة العالمية صنفت متحور كورونا الجديد على أنه متحور “ذا اهتمام”، كان في وقت سابق تحت المتابعة وأصبح ذو اهتمام بسبب سرعة انتشاره التي أوجبت متابعة المعلومات عنه، لافتة إلى أنه منحدر من “أوميكرون” ومن “إكس بي بي”.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية بصدد تقييم أثار المتحور الجديد على الصحة العامة، مطالبة الدول ووزارات الصحة والمؤسسات مشاركة المعلومات المتعلقة بالمتحور التي بحوزتهم مع المنظمة.

ولفتت إلى أن من أبرز خصائص الفيروس التي تجعل من متابعته ضرورة هي زيادة الانتشار وسرعة النمو، قائلة إنه قد ينتشر بسرعة أكثر إذ أن فيروس كورونا مازال ينتشر في الدول وكلما انتشر كلما تحور، لذلك يجب متابعته وتقصي خصائصه.

وأضافت ريانة أن المتحور لديه خصائص الهروب المناعي ما يمكنه من إصابة الأشخاص الذي حصلوا على اللقاح، لكن لا يوجد تأكيدات بشأن مدى خطورة الإصابة، أو ما إذا كان يجب عزل المصاب في المستشفى.

وعلى الرغم من ذلك توقعت المسؤولة في منظمة الصحة أن تقدم اللقاحات المضادة درجة عالية من الحماية من المتحور، خاصة أنها نجحت في الحماية من سلالات متحور “أوميكرون”.

وأضافت أنه لم يتم الإبلاغ أن المتحور الجديد متغير أكثر من المتحورين السابقين خلال العام.

لكن ريانة حذرت من أن المتحور الجديد قد يكون من السلالات الأقوى، لذا يجب أخذ احتياطات وسائل منع انتشار العدوى وضرورة إشراك منظمة الصحة في المعلومات وعمل التسلسل الجيني للحالات الجديدة ومتابعة الحالات التي قد تدخل للمستشفى.

وفيما يتعلق بأعراض الإصابة، قالت إنها ليست مختلفة عن أعراض الإصابة بالسلالات السابقة كارتفاع درجة الحرارة والحمى والتهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال وآلام الجسد والعضلات، والتعب والإسهال وضيق النفس، وانخفاض نسبة الأكسجين في الحالات الشديدة.

وفيما يتعلق بالفئات العمرية التي يمكن أن يشكل المتحور درجة خطورة أكبر بالنسبة لها، قالت إنه لا يوجد حتى الآن ما يثبت أن المتحور الجديد يستهدف فئة عمرية بشكل خاص، لكن هناك مخاوف تتعلق بالمسنين والأشخاص الذين يعانون من علل صحية، أو أمراض مزمنه مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض لقلب والرئة والسرطان من جميع الأعمار، لأنهم معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالمتحور.

ولتجنب العدوى أكدت ريانة ضرورة الحرص على تلقى اللقاح والجرعات المعززة، ومتابعة الإجراءات التي من شأنها تقليل فرص العدوى كغسل اليدين باستمرار، واستخدام كمامة الوجه عند الضرورة في الأماكن المزدحمة، وضمان التهوية الكافية في الأماكن المغلقة.

ودعت ممثل منظمة الصحة العالمية في قطر الحكومات إلى تقييم المخاطر باستمرار، واتخاذ الإجراءات التي اتخذتها في السابق حسب الحاجة وعدم التخلي عنها.