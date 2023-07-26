ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي الساحق 4-صفر على أتلانتا (فيديو)

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4-صفر على أتلانتا يونايتد.

بهذا الفوز صعد إنتر ميامي إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم الليلة الماضية.

Busquets 🤝 Messi Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023

وبعد نزوله بديلا وتسجيله هدف الفوز في ظهوره الأول مع إنتر ميامي يوم الجمعة الماضي، لم يهدر القائد الجديد للفريق أي وقت في مشاركته الأساسية الأولى مع النادي المنافس في الدوري الأمريكي.

وتلقى النجم الأرجنتيتي الفائز بكأس العالم 2022 في قطر تمريرة طويلة من زميله السابق في برشلونة سيرجيو بوسكيتس، وبعد أن ارتطمت تسديدته بالقائم في البداية تابع ميسي الكرة في الشباك ليضع إنتر ميامي في المقدمة في الدقيقة الثامنة وسط صيحات الفرحة من جماهير الفريق صاحب الضيافة.

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

وأضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 22 بعد تمريرة من زميله روبرت تايلور الذي سجل ثنائية بنفسه.

وبعد التسجيل، توقف ميسي وأشار من الملعب إلى مالك الفريق ديفيد بيكهام الذي كان يشاهد المباراة.

وقوبلت هذه الإيماءة بابتسامة عريضة من نجم مانشستر يونايتد السابق الذي ساعد في استقطاب ميسي للعب في الدوري الأمريكي رغم عرض سخي من السعودية.

وجاءت أفضل فرصة لأتلانتا لهز الشباك من ركلة جزاء متأخرة سددها تياجو ألمادا، لكن دريك كالندر حارس إنتر ميامي حافظ على نظافة شباكه.

وتعانق ميسي ومواطنه الأرجنتيني ألمادا عندما خرج ميسي في الدقيقة 78 وتبادلا القمصان بعد المباراة.

وسجل ميسي، الحائز على الكرة الذهبية 7 مرات، هدفا من ركلة حرة رائعة في الوقت بدل الضائع خلال مباراته الأولى مع إنتر ميامي ليقوده للفوز 2-1 على كروز أزول يوم الجمعة الماضي.