ميسي يسجل ثنائية في فوز إنتر ميامي الساحق 4-صفر على أتلانتا (فيديو)

سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين في الشوط الأول وصنع هدفا في الشوط الثاني ليقود إنتر ميامي لفوز ساحق 4-صفر على أتلانتا يونايتد.

بهذا الفوز صعد إنتر ميامي إلى مرحلة خروج المغلوب في كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم الليلة الماضية.

Busquets 🤝 Messi

Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V

