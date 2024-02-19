منتخب فلسطين يتوج بـ”كأس الحرية” في جنوب إفريقيا وسط حضور جماهيري واسع (فيديو)

فاز المنتخب الفلسطيني على نظيره الجنوب إفريقي بهدف دون مقابل على ملعب أثلون في مدينة كيب تاون، وتوّج بكأس الحرية في مباراة ودية تحمل شعار “كرة القدم من أجل الإنسانية” وسط حضور جماهيري واسع.

جدير بالذكر أنه سبق هذا اللقاء مباراة ودية أولى بين المنتخبين في إطار الدعم الجنوب إفريقي للقضية الفلسطينية ودعم وقف الحرب في غزة.

وأقيمت المباراة الأولى يوم 11 من هذا الشهر وفاز فيها منتخب جنوب إفريقيا أيضًا بهدف دون رد.

وحضر المباراة رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب، ورئيس اتحاد جنوب إفريقيا داني جوردان.

“من النهر إلى البحر”

وشهدت المباراة هتافات من الجماهير “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة” ولوحت الجماهير بالأعلام الفلسطينية. يذكر أنه تم التبرع بجزء كبير من إيرادات المباراة من مبيعات التذاكر والبث عبر الإنترنت للعمل الإنساني في قطاع غزة التي دمره القصف والتوغل البري للاحتلال الإسرائيلي.

ذكرى نيل “مانديلا” الحرية

وقد تم اختيار موعد المباراة الودية الأولى بين المنتخبين في يوم 11 من فبراير/شباط، وهو ذكرى يوم إطلاق سراح الرئيس السابق والمناضل نيلسون مانديلا من السجن وقد حضر المباراة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا.

يشار إلى أن المباراة تقام في العام الثلاثين من حرية جنوب إفريقيا، وهو الوقت الذي اتخذت فيه جنوب إفريقيا خطوات حاسمة وتاريخية على المسرح العالمي في الكفاح من أجل تحرير فلسطين ونهاية الحرب في غزة.

وتدعم جنوب إفريقيا وقف الحرب في غزة، واتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، وطالبت المحكمة بضرورة اتخاذ قرارات عاجلة ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي.