رياضة

ليفربول يتلقى ضربة قوية من كريستال بالاس في الصراع على لقب الدوري (فيديو)

تجمد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث متساويا مع أرسنال الثاني (الفرنسية)
14/4/2024-|آخر تحديث: 14/4/202408:26 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تعرّض فريق ليفربول لضربة قوية في صراعه الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بخسارته بهدف دون رد أمام ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد.

وأخفق فريق المدرب يورغن كلوب أيضًا في التعافي من هزيمة مؤلمة 3-صفر أمام ضيفه أتلانتا في دور الثمانية للدوري الأوروبي، ليواصل تراجعه.

وسجّل إبريتشي إيزي هدف المباراة الوحيد لكريستال بالاس في الدقيقة 14 بعد تمريرة عرضية أرضية من يسار منطقة الجزاء عن طريق تيريك ميتشل.

وتجمّد رصيد ليفربول عند 71 نقطة في المركز الثالث متساويًا مع أرسنال الثاني الذي يلعب اليوم مع أستون فيلا.

ويتأخر هذا الثنائي بنقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب وصاحب الصدارة.

وعاب ليفربول، الذي يقضي آخر مواسمه مع المدرب كلوب، سوء إنهاء الهجمات أبرزها محاولات كيرتس جونز ليواصل النتائج المخيبة في الدوري بعد التعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد في مباراته السابقة في السابع من إبريل/نيسان.

وخسر ليفربول لأول مرة في الدوري على ملعب آنفيلد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، وأظهرت لقطات تلفزيونية مشجعي ليفربول يمسحون دموعهم في المدرجات بعد نهاية اللقاء.

المصدر : وكالات