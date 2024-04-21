ثنائية أرسنال في شباك وولفرهامبتون تعيده لصدارة الدوري الإنجليزي مؤقتا (فيديو)

فاز أرسنال على مضيفه وولفرهامبتون (2-0) ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، السبت.

ورفع أرسنال رصيده إلى 74 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة مؤقتًا، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المنافسين.

تروسار يهز شباك وولفرهامبتون في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول #الدوري_الإنجليزي #وولفرهامبتون_ارسنال pic.twitter.com/mSCmx6sAxR — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 20, 2024

وسيلعب ليفربول -صاحب المركز الثالث برصيد 71 نقطة- غدًا الأحد مع مضيفه فولهام، بينما سيواجه مانشستر سيتي -صاحب المركز الثاني برصيد 73 نقطة- برايتون، الخميس المقبل، في المباراة التي تم تأجيلها بدلًا من إقامتها اليوم بسبب مشاركة سيتي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وخوضه مباراة الدور قبل النهائي أمام تشيلسي التي فاز بها (1-0) في وقت سابق السبت.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح تروسار التسجيل قبل نهاية شوط أول متواضع عندما وضع سانتياجو بوينو مدافع ولفرهامبتون الكرة في طريقه في محاولة لقطع الكرة من جابرييل غيسوس ووضعها اللاعب البلجيكي في الشباك بتسديدة قوية بيمناه.

وتحسن أداء أرسنال، الذي ودع دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية على يد بايرن ميونيخ، في الشوط الثاني وضاعف تقدمه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بهدف سجله مارتن أوديغارد من زاوية ضيقة.