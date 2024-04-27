صلاح عن مشادته مع كلوب: إذا تحدثت فستشتعل الأمور (فيديو)
شهدت مباراة ليفربول مع وست هام يونايتد خلافا علنيا بين مدرب الفريق يورغن كلوب والدولي المصري محمد صلاح قبل نزوله بديلا.
ودخل الألماني كلوب في مشادة مع صلاح أثناء استعداد اللاعب للمشاركة بديلا في الدقيقة 82 خلال مباراة وست هام التي انتهت بالتعادل 2-2، اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
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وحدثت المشادة بعد تسجيل وست هام هدف التعادل لتصبح النتيجة 2-2، وذلك قبل إجراء التبديل بشكل مباشر.
وبدا صلاح غاضبا أثناء الوقوف على الخط استعدادا للنزول، بالتلويح بذراعه تجاه كلوب الذي اكتفى بهز رأسه، بينما دخل داروين نونيز بينهما ودفع صلاح بعيدا عن المدير الفني لليفربول.
وعلّق صلاح على واقعة اشتباكه لفظيا مع كلوب، قائلا لوسائل الإعلام الموجودة في ملعب لندن الأولمبي عقب اللقاء “إذا تحدثت اليوم فستشتعل الأمور”.
من جانبه، رفض كلوب الكشف عن سبب الخلاف مع الدولي المصري قائلا “لقد تحدثنا بالفعل داخل غرفة خلع الملابس، وبالنسبة لي الموضوع انتهى”.
😲 مشادة كلامية بين يورغن كلوب ومحمد صلاح .. ما الذي دار بينهما؟#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/Bdgvs3MYRq
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024
ويستعد كلوب للرحيل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري بعد نحو 9 سنوات مع الفريق.
أما صلاح (31 عاما) فيعاني خلال الفترة الأخيرة حيث سجل هدفا واحدا في آخر 6 مباريات، وجلس بديلا في مباراتين خلال آخر 3 مباريات.
🎥 اللقطة الكاملة من المدرجات لخلاف يورغن كلوب ومحمد صلاح قبل هدف وست هام#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ليفربول #PremierLeague pic.twitter.com/RvaPQgYS0C
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024
وواصل فريق ليفربول نزيف النقاط وابتعاده عن صراع الصدارة عقب سقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه وست هام بهدفين لمثلهما.
سجل هدفي ليفربول كل من الأسكتلندي أندي روبرتسون، والفرنسي ألفونس أريولا حارس وست هام بالخطأ في مرماه بالدقيقتين 48 و65، بينما أحرز غارود بووين والجامايكي ميخائيل أنطونيو هدفي وست هام في الدقيقتين 43 و77.
سيناريو مجنون في المباراة 🤯
رأسية أنتونيو تعدّل الكفة من جديد#الدوري_الإنجليزي #وست_هام_ليفربول pic.twitter.com/3xYi4TiUS5
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024
ليفربول يتقدم بهدف عكسي في شباك وست هام
من المسؤول عن الهدف برأيك؟ 😅#الدوري_الإنجليزي #وست_هام_ليفربول pic.twitter.com/CvXBbMTBdD
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024
وعجز “الريدز” للمباراة الثانية على التوالي عن تحقيق الفوز بعد خسارته في الجولة الماضية أمام إيفرتون في ديربي “الميرسيسايد” بهدفين نظيفين، ليكتفي بحصد نقطة وحيدة أمام “الهامرز” رفعت رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثالث.
أندرو روبرتسون يدرك التعادل لليفربول #الدوري_الإنجليزي #وست_هام_ليفربول pic.twitter.com/J3DEtS1STz
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 27, 2024
وبهذه النتيجة تضاءلت فرص ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام منافسَيه أرسنال المتصدر برصيد 77 نقطة، والذي يلعب غدا الأحد ضمن الجولة ذاتها أمام توتنهام، ومانشستر سيتي الوصيف بـ76 نقطة، الذي يواجه نوتينغهام فورست، وله مباراة مؤجلة.
في المقابل، رفع وست هام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثامن، مواصلا هو الآخر نزيف النقاط بعد خسارتين وتعادل في آخر 3 جولات بالمسابقة.