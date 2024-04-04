تصنيف الفيفا.. تعرف إلى ترتيب أفضل المنتخبات العربية والعالمية

حافظت الأرجنتين، بطلة العالم، على صدارتها للتصنيف العالمي في كرة القدم الصادر الخميس، متقدّمة على فرنسا وصيفتها وبلجيكا المرتقية إلى المركز الثالث على حساب إنجلترا.

وعزّزت الأرجنتين ريادتها بـ2.8 نقطة بانتصاريها على السلفادور (3-0) وكوستاريكا (3-1) في مباراتين دوليتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في مارس/آذار الماضي، فيما خسرت وصيفتها فرنسا 4.85 نقاط بخسارتها أمام ضيفتها ألمانيا 0-2.

واستفادت بلجيكا من خسارة الإنجليز أمام البرازيل 0-1 على ملعب ويمبلي في لندن في مباراة دولية ودية في 23 مارس/آذار الماضي، علمًا أن منتخب “الشياطين الحمر” أرغم منتخب “الأسود الثلاثة” على التعادل في الملعب ذاته بعدها بثلاثة أيام.

وأقيمت 174 مباراة في جميع أنحاء العالم خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة في مارس/آذار الماضي وشملت التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 في آسيا، وملحق كأس أوروبا ودوري الأمم في منطقة كونكاكاف، فضلًا عن العديد من المباريات الدولية الودية في كل من الاتحادات القارية الستة.

وبقيت البرازيل خامسة بكسبها 4.56 نقاط بفوزها على إنجلترا وتعادلها مع إسبانيا 3-3، والأمر ذاته بالنسبة إلى الأخيرة التي حافظت على مركزها الثامن أمام إيطاليا وكرواتيا، وبقيت ألمانيا سادسة عشرة على الرغم من فوزيها على فرنسا وهولندا التي تراجعت إلى المركز السابع تاركة السادس للبرتغال.

المغرب تتراجع وقطر تتقدم

عربيًا، بقي المغرب في الصدارة لكنه تراجع مركزًا واحدًا وأصبح الثالث عشر، أمام قطر بطلة آسيا التي تقدمت ثلاث مراكز وباتت 34 بعد فوزين في تصفيات كأس العالم، ومصر التي تراجعت مركزًا واحدًا (37) بخسارتها نهائي دورة العاصمة الإدارية الجديدة أمام كرواتيا.

وبقيت تونس (41) والجزائر (43) والسعودية (53) وسوريا (89) والسودان (127) وجيبوتي (192) في مراكزها، وصعد العراق (58) وموريتانيا (105) مرتبة واحدة، والإمارات (67) والبحرين (80) مرتبتين، وعمان (77) ثلاثة مراكز، وفلسطين (93) وجزر القمر (117) أربع مراتب، وليبيا (114) ستة مراكز.

وتراجع الأردن وصيف بطل آسيا (71) والصومال (199) مرتبة واحدة، والكويت (139) مركزين ولبنان (120) واليمن (156) خمسة مراكز.