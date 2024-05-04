أرسنال يواصل الضغط على مانشستر سيتي بالفوز على بورنموث بثلاثية (فيديو)

عزز فريق أرسنال صدارته للدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على ضيفه بورنموث (3-0) في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من المسابقة.

وتقدم أرسنال بهدف سجله بوكايو ساكا في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، سجل لياندرو تروسارد الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة 70، قبل أن يسجل ديكلان رايس الهدف الثالث في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أرسنال رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي يواجه ولفرهامبتون في وقت لاحق اليوم، بينما توقف رصيد بورنموث عند 48 نقطة في المركز العاشر.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى، وسرعان ما فرض أرسنال سيطرته على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات بورنموث الذي تراجع إلى وسط ملعبه وفرض سياجا دفاعيا أمام مرماه لامتصاص هجمات أرسنال، مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

ورغم الضغط الهجومي لأرسنال فإنه فشل في تشكيل أي خطورة حقيقية على مرمى بورنموث الذي تمكن لاعبوه من إحباط كل المحاولات لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 18 التي شهدت أخطر فرص اللقاء عندما مرر بوكايو ساكا كرة بينية إلى ويليام سالبيا داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليصبح في مواجهة الحارس مارك ترافيس، وسدد كرة قوية من على حدود منطقة الست ياردات لكن ترافيس تألق وتصدى لها.

وكان أرسنال قريبا من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 26 عندما تهيأت الكرة أمام توماس بارتي على حدود منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية قوية تصدى لها ترافيس قبل أن يشتتها الدفاع إلى ركلة ركنية لم تُستغل.

بعد تلك الهجمة استمرت سيطرة أرسنال على مجريات اللقاء، وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، لكنه اصطدم بدفاع قوي ومنظم من لاعبي بورنموث لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وأهدر ديكلان رايس فرصة تسجيل هدف التقدم لأرسنال في الدقيقة 38 عندما لُعبت الكرة إلى داخل منطقة جزاء بورنموث هيّأها كاي هافيرتز برأسه إلى رايس -غير المراقَب- داخل المنطقة ليسدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 42، احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق أرسنال حينما لُعبت تمريرة بينية خلف المدافعين حيث استلمها كاي هافيرتز داخل منطقة الجزاء، وحاول مراوغة الحارس ترافيس الذي خرج من مرماه في محاولة لإبعاد الكرة لكن قدمه اصطدمت بقدم هافيرتز ليسقط على أرض الملعب.

وسدد بوكايو ساكا ركلة الجزاء بنجاح، مسجلا الهدف الأول لأرسنال في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صفارة نهايته بتقدم أرسنال بهدف دون رد.

❌ د . طارق الجلاهمه منتقداً حكام الـ"VAR": ركلة جزاء آرسنال غير صحيحة 🟥 عبدالعزيز السليطي: "كان على الحكم أن يطرد لاعب بورنموث كريستي"#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #ارسنال_بورنموث #PremierLeague pic.twitter.com/4objq2YClJ — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 4, 2024

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى فريق بورنموث عن حذره الدفاعي وحال مبادلة أرسنال للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في الوقت نفسه استمرت سيطرة أرسنال على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان يؤمّن به تقدمه.

وكاد أرسنال يسجل الهدف الثاني عندما استلم كاي هافيرتز الكرة داخل منطقة الجزاء ليمررها إلى ساكا غير المراقَب، ولكنه تسرع وسدد فور وصولها إليه ليتصدى لها ترافيس ببراعة.

وشهدت الدقيقة 53 أول فرصة خطيرة لبورنموث عندما وصلت الكرة إلى دومينيك سولانكي داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليصبح في مواجهة الحارس ديفيد رايا حيث سدد كرة قوية تصدى لها رايا ببراعة.

بعد تلك الهجمة، أصبح اللعب سجالا بين الفريقين ولكن بدون خطورة حقيقية تُذكر على المرميين.

وظل الوضع على ما هو عليه حتى جاءت الدقيقة 70 التي شهدت تسجيل أرسنال الهدف الثاني عندما مرر ديكلان رايس الكرة إلى لياندرو تروسارد على حدود منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك.

وفي الدقيقة 73، سجل بورنموث هدفا ألغاه الحكم عندما لُعبت الكرة إلى داخل منطقة الجزاء حيث تدخل دومينيك سولانكي مع الحارس رايا الذي لعب الكرة بقبضته بصعوبة لتصل إلى ريان كريستي الذي سدد كرة قوية اصطدمت بالعارضة وارتدت لتصل إلى أنطوان سيمنيو الذي وضعها داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف واحتسب ركلة حرة لمصلحة رايا، وتأكد من قراره عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وفي الدقيقة 77، أهدر مارتن أوديغارد تسجيل الهدف الثالث عندما استلم ساكا كرة بينية داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليمرر الكرة إلى أوديغارد على حدود منطقة الست ياردات حيث قابلها بتسديدة قوية لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 86، سجل غابريال هدفا ألغاه الحكم بداعي التسلل عندما لُعبت كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء بورنموث أبعدها الدفاع لتصل إلى غابريال داخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ليقابلها بتسديدة قوية عانقت الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بداع تسلل كاي هافيرتز لتدخله في الكرة العرضية.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، سجل ديكلان رايس الهدف الثالث لأرسنال عندما مرر غابرييل غيسوس الكرة إلى رايس القادم من الخلف حيث دخل منطقة الجزاء من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية عانقت الشباك، ليطلق بعدها الحكم صفارة نهاية اللقاء بفوز أرسنال بثلاثية.