محمد شوقي مديرا فنيا لنادي زد (فيديو)

أعلن نادي زد المشارك في الدوري المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، التعاقد مع محمد شوقي لتدريب الفريق الأول في الموسم المقبل، دون الكشف عن تفاصيل التعاقد.

وكتب النادي على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك “رسميا محمد شوقي يتولى القيادة الفنية لفريق زد، مرحبا بك في عائلتنا”.

ويعني تعاقد محمد شوقي مع زد استقالته من منصبه نائبا للمدير الرياضي للنادي الأهلي، وهو المنصب الذي تولاه أخيرا، بعد إقالته من منصبه مدربا للفريق، ضمن الجهاز الفني الذي كان يرأسه المدرب السويسري كولر، الذي أنهى النادي التعاقد معه بعد الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا على يد صن داونز الجنوب إفريقي.

يُذكر أن زد كان قد احتل صدارة مجموعة تفادي الهبوط في الدوري المصري بالموسم المنقضي.

من هو محمد شوقي؟

محمد شوقي (43 عاما)، سبق له العمل مساعدا للمدير الفني أحمد حسام “ميدو” في وادي دجلة عام 2016.

كما عمل مساعدا للمدير الفني لمنتخب مصر تحت 23 عاما، شوقي غريب، خلال الفترة بين 2018 إلى 2021 ثم انضم إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش والراحل إيهاب جلال.

وعمل نائبا للمدير الفني بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي ثم نائبا للمدير الرياضي ثم مدربا عاما للفريق الأول.

ويخوض شوقي أول تجربة له مديرا فنيا مع نادي زد، ويساعده عادل مصطفى مدربا عاما، ومصطفى كمال مدربا لحراس المرمى.