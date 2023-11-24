صادروا الحلوى.. قوات الاحتلال تقتحم منازل أسيرات فلسطينيات ضمن المفرج عنهم في صفقة التبادل (فيديو)

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، الجمعة، منازل عدد من الأسيرات الفلسطينيات المقرر الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، كما صادرت حلوى من منزل إحداهن.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، الجمعة، “اقتحام منزل الأسيرة أماني الحشيم في القدس، ومنزل عائلة الأسيرة زينة عبده”، بالإضافة إلى مرح باكير.

قوات الاحتلال تقتحم منزل الأسيرة المقدسية المقرر الإفراج عنها أماني الحشيم#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/0xgbGboFqH — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 24, 2023

وقال النادي إن الاحتلال أبلغ عائلة زينة بعدم إجراء أي لقاء صحفي، كما هدد عائلة الأسيرة فاطمة شاهين في بيت لحم.

كما استدعى الاحتلال منذ صباح اليوم أفرادًا من عائلات الأسيرات المقدسيات إلى غرف التحقيق، وفقًا لنادي الأسير.

وصادرت قوات الاحتلال الحلوى التي كانت تحضرها عائلة الأسيرة أماني الحشيم للاحتفال بعودتها إلى بيتها.

وبدأت، الجمعة، في قطاع غزة هدنة إنسانية تستمر 4 أيام شرع الطرفان خلال اليوم الأول بإطلاق 13 إسرائيليًا من غزة عبر معبر رفح، على أن تفرج إسرائيل بالتوازي عن 39 فلسطينيًا من سجونها.

ويتم إطلاق الأسرى على دفعات على مدى 4 أيام لتشمل 50 إسرائيليًا و150 فلسطينيًا وجميعهم من النساء والأطفال من الجانبين.