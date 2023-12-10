أبو عبيدة: دمرنا 180 آلية إسرائيلية منذ انتهاء الهدنة وأوقعنا عددا كبيرا من القتلى في صفوف العدو (فيديو)
مدة الفيديو 11 minutes 52 seconds
10/12/2023-|آخر تحديث: 10/12/202308:00 PM (بتوقيت مكة المكرمة)
أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن المقاومة تمكنت من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال الأيام العشرة الأخيرة.
وقال أبو عبيدة في كلمة مسجلة نشرتها الجزيرة مباشر، إن عمليات كتائب القسام العسكرية “نجحت في إيقاع عدد كبير من القتلى بين صفوف العدو وعاد معظم مجاهدينا بسلام”.
وجدد التأكيد أنه “لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة”.
كلمة مسجلة للناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/SL3e68WCBx
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 10, 2023
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة أبو عبيدة:
- يواصل العدو الصهيوني النازي عدوانه الهمجي ضد شعبنا مستهدفًا الانتقام الأعمى من المدنيين وخاصة النساء والأطفال
- تمكنا من التصدي لقوات العدو المتمركز في محاور ما قبل الهدنة أو بعدها خلال الأيام العشرة الماضية من العدوان
- العدو لا يزال يتلقى منا الضربات والقادم أعظم
- تمكنا من التدمير الكلي أو الجزئي لأكثر من 180 آلية عسكرية خلال الأيام العشرة الأخيرة
- نفذنا عددًا كبيرًا من العمليات النوعية ضد القوات تنوعت بين مهاجمة القوات الراجلة وعمليات القنص وتفجير حقول الألغام
- عملياتنا نجحت في إيقاع عدد كبير من القتلى بين صفوف العدو وعاد معظم مجاهدينا بسلام
- نجدد التأكيد بأن ما يحققه العدوان البري هو التدمير والقتل العشوائي
- نعلن استمرارنا في التصدي للعدوان الصهيوني النازي
- العدو فشل في شمال القطاع وجنوبه وسيفشل أكثر كلما استمر عدوانه وانتقل إلى مناطق أخرى في القطاع
- الهدنة أثبتت صدقنا وفي المقابل كذب قيادة العدو ومتحدثيه العسكريين والسياسيين
- تكرار العدو التبجح بالإعلان عن هدف القضاء على المقاومة في غزة كلام للاستهلاك المحلي وإرضاء لجمهوره اليميني المتطرف
- العدو لا يزال يتلقى الضربات الموجعة والتي كان آخرها في قلب القدس وأنحاء الضفة
- لم ولن يخرج أحد من أسرى العدو أو محتجزيه إلا من خلال التبادل المشروط الذي أعلناه منذ بداية المعركة
- لا خيار أمامنا سوى قتال العدو في كل شارع وزقاق وحي
- لا العدو الصهيوني ولا داعموه يستطيعون أن يأخذوا أسراهم أحياء دون تبادل وتفاوض ونزول عند شروط المقاومة والقسام
- مجاهدونا بخير وصفوفهم قوية ومتماسكة ولا يزال الكثير منهم ينتظرون دورهم في القتال
المصدر : الجزيرة مباشر