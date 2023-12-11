العفو الدولية: ذخائر أمريكية قتلت 43 مدنيا في غارتين بقطاع غزة

كشفت منظمة العفو الدولية، الاثنين، أن تحقيقاتها الجديدة “أكدت أن الذخائر الأمريكية قتلت 43 مدنيًّا في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفتا منازل بقطاع غزة”.

وقالت المنظمة الدولية في تدوينات نشرتها على حسابها بمنصة إكس “إننا نطالب بالتحقيق في غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدنيين بقطاع غزة باعتبارهما جرائم حرب”.

وأوضحت المنظمة أن الغارة الإسرائيلية الأولى استهدفت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي منزل عائلة النجار بمدينة دير البلح، وأسفرت عن استشهاد 24 شخصًا.

في حين استهدفت الغارة الثانية في 22 أكتوبر منزل عائلة أبو معيلق بالمدينة نفسها، وأسفرت عن استشهاد 19 شخصًا، حسب المنظمة.

ويقع كلا المنزلين في جنوب وادي غزة، داخل المنطقة التي أمر الجيش الإسرائيلي سكان شمالي القطاع بالانتقال إليها في 13 أكتوبر، وقال إنها “مناطق آمنة”.

وأضافت “يجب على الولايات المتحدة التوقف فورًا عن نقل الأسلحة إلى إسرائيل التي يُرجَّح أنها تُستخدم لارتكاب انتهاكات للقانون الدولي”.

وجدت تحقيقات جديدة أجرتها منظمة العفو الدولية أنّ الجيش الإسرائيلي استخدم ذخائر الهجوم المباشر المشترك أمريكية الصنع (JDAM)في غارتين جويتين قاتلتين وغير قانونيتين على منازل مأهولة بالمدنيين في قطاع #غزة المحتل. أسفرت الغارتان عن مقتل ما مجموعه 43 مدنيًا. pic.twitter.com/wOIUbfnI0k — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 11, 2023

الفوسفور الأبيض

وفي الأثناء، أعلن البيت الأبيض عن قلقه من التقارير التي تفيد باستخدام إسرائيل الفوسفور الأبيض في الحرب على غزة.

وقال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، الاثنين، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض.

وأشار إلى أن واشنطن ستسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن هذه المسألة.

وواجهت إسرائيل في مرات عدة انتقادات واسعة النطاق لإطلاقها قذائف الفوسفور الأبيض على مناطق مكتظة بالسكان خلال هجومها على غزة.

ونفت إسرائيل استخدامها الفوسفور الأبيض رغم تقديم المنظمات الدولية أدلة على ذلك.