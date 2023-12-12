اعتقال العشرات داخل الكونغرس الأمريكي أثناء احتجاجهم على تمويل إسرائيل” فيديو”

نظم عشرات الناشطين، الذين يدعون الولايات المتحدة للضغط من أجل التوصل إلى وقف دائم للحرب الإسرائيلية على غزة، احتجاجا داخل مبنى يضم مكاتب لمجلس الشيوخ الأمريكي الاثنين قبل أن تنهي الشرطة احتجاجهم وتحتجز العشرات منهم.

الاحتجاج نظمته جماعات منها الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين والصوت اليهودي من أجل السلام، وطالب المشاركون فيه الحكومة الأمريكية بتخصيص الأموال لأولويات محلية مثل الإسكان الميسر ورعاية الأطفال بدلا من زيادة إمداد إسرائيل بالأسلحة الأمريكية.

وألقت الشرطة القبض على أحد الناشطين بعد أن تسلق تمثالا من الفولاذ الأسود ارتفاعه 15.5 متر للفنان ألكسندر كالدر. وردد آخرون هتاف “أوقفوا إطلاق النار الآن” بينما كانوا يقفون متشابكي الأيدي وهم يرتدون قمصانا كتبوا عليها شعار “استثمر في الحياة”.

وقالت شرطة الكونغرس إنها ألقت القبض في المجمل على 51 محتجا.

وقالت ساندرا تماري المديرة التنفيذية لمشروع عدالة، وهو من بين الجماعات المشاركة في الاحتجاج، “تمويل مزيد من الموت والدمار للحياة البشرية… لا يجعل أحدا آمنا، بل يؤجج الكراهية واستمرار الحرب… يجب على مجلس الشيوخ أن يستجيب لمطلبنا العاجل بوقف تمويل هذا التوجه العسكري والاستثمار بدلا من ذلك في الحياة”.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.