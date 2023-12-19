أسامة حمدان: خسائر الاحتلال سترتفع ولا تفاوض على الأسرى حتى يتوقف العدوان (فيديو)
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19/12/2023-|آخر تحديث: 19/12/202312:19 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يريد جعل غزة مكانا غير صالح للعيش، ليسهل عليه مخطط التهجير والنزوح من أرضه.
وأكد في مؤتمر صحفي له، الاثنين، أن الشعب الفلسطيني باقٍ في أرضه، “لأنَّه ببساطة صاحب الأرض وصاحب الحق، ووهم التهجير مستمد من ثقافة المجتمع اللقيط الذي بنته دولة الاحتلال جالبة الغزاة من كل بلد لتسكنهم في أرض محتلة لا ينتمون لها”.
وأكد أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيحبطان مخططات الاحتلال التي تستهدف قيمنا ومقدساتنا.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة حمدان:
- شعب غزة يقدم صورة للبسالة والصمود رغم جرائم الاحتلال واستهدافه المستشفيات والمنازل
- لا تفاوض على الأسرى حتى يتوقف العدوان بشكل كامل
- خسائر الاحتلال سترتفع كلما ازداد عدوانه
- الشعب الفلسطيني ومقاومته سيحبطان مخططات الاحتلال التي تستهدف قيمنا ومقدساتنا
- الاحتلال يصعد ضد المدنيين والنازحين والمرضى والجرحى والمستشفيات بدعم وغطاء وسلاح أمريكي
- الاحتلال ارتكب مجزرة بحق عائلتي البرش وعلوان كما استهدف مستشفى الشفاء ما أوقع أكثر من 130 شهيدا
- الاحتلال استهدف مستشفيات القطاع واعتقل الكوادر الطبية على رأسهم مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية
- نقول لمن يسعى لتهجير شعبنا وإبعاده عن أرضه خسئتم وسيخيب مسعاكم
- شعبنا باق على أرضه ووهم التهجير مستمد من مجتمع لقيط بنته دولة الاحتلال
- انتهاكات الاحتلال لم تتوقف في مدن وبلدات الضفة والقدس المحتلة
- الاحتلال اعتقل 4575 أسيرا في الضفة فيما ارتقى 300 شهيد منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول
- الولايات المتحدة شريكة في جرائم الاحتلال وهي شراكة لها ما بعدها
- على الأمم المتحدة وأمينها العام الاستمرار في التنديد بجرائم العدوان
- على الأمم المتحدة والدول الفاعلة الضغط على الإدارة الأمريكية ومنعها من تعطيل قرارات مجلس الأمن
- المقاومة لا تزال تكبد المحتل الخسائر وتستهدفه من المسافة صفر
- مكاسب المقاومة هي التي أفشلت مخططات المحتل لتهجير شعبنا وستفشل أهداف عدوانه
- المقاومة مستمرة ما دام الاحتلال جاثما على أرضنا
المصدر : الجزيرة مباشر