قيادي حوثي: لدينا خيارات موجعة ليست في الحسبان للرد على أي عدوان ضد اليمن (فيديو)
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19/12/2023-|آخر تحديث: 19/12/202312:20 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
أكد عضو المكتب السياسي للحوثيين في اليمن، محمد البخيتي، أن لدى الجماعة جهاز استخبارات قويًّا يمتلك معلومات عن حركة السفن في البحر الأحمر.
وقال في حوار مع الجزيرة مباشر، الاثنين، إنه “في حال حدوث أي عدوان على اليمن” بعد استهدافها السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، فإن لديهم “خيارات موجعة ليست في الحسبان للرد على أي عدوان ضد اليمن”.
يأتي ذلك وسط حالة من عدم الاستقرار في التجارة عبر البحر الأحمر، بعد شهر من توعد جماعة الحوثي باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.
وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمته على الجزيرة مباشر:
- إذا أقدمت أمريكا على أي عدوان على اليمن فستخسر من الناحية العسكرية والأخلاقية.
- لدى قواتنا المسلحة خيارات موجعة ليست في الحسبان للرد على أي عدوان ضد اليمن.
- نؤكد أننا لا نستهدف إلا السفن الإسرائيلية أو السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني.
- حريصون على سلامة الملاحة البحرية ونتحرك ضد مصالح الكيان الصهيوني فقط.
- سنكون قادرين على مواجهة أي تحالف تشكله الولايات المتحدة في البحر الأحمر.
- هناك اتصالات غير مباشرة مع دول من بينها أمريكا لوقف عملياتنا في البحر الأحمر.
- نرفض الخلط بين مسار الحل باليمن والإقليم ومستعدون لحل يضمن سلامة المنطقة.
- لدينا جهاز استخبارات قوي يمتلك معلومات عن حركة السفن في البحر الأحمر.
المصدر : الجزيرة مباشر