قيادي حوثي: لدينا خيارات موجعة ليست في الحسبان للرد على أي عدوان ضد اليمن (فيديو)

أكد عضو المكتب السياسي للحوثيين في اليمن، محمد البخيتي، أن لدى الجماعة جهاز استخبارات قويًّا يمتلك معلومات عن حركة السفن في البحر الأحمر.

وقال في حوار مع الجزيرة مباشر، الاثنين، إنه “في حال حدوث أي عدوان على اليمن” بعد استهدافها السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، فإن لديهم “خيارات موجعة ليست في الحسبان للرد على أي عدوان ضد اليمن”.

يأتي ذلك وسط حالة من عدم الاستقرار في التجارة عبر البحر الأحمر، بعد شهر من توعد جماعة الحوثي باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، ودعت الدول إلى سحب مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمته على الجزيرة مباشر: