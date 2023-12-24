القسام: استهداف 3 دبابات ميركافا للاحتلال في شمالي قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، تدمير 3 دبابات ميركافا للاحتلال الإسرائيلي في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت القسام في بيان “كتائب القسام تستهدف دبابتي ميركافا صهيونيتين بقذائف ‘الياسين 105’ على مشارف منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة”.

وفي بيان آخر قالت “كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة ‘الياسين 105’ في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة”.

وكانت الكتائب قد قالت في بيان اليوم أيضًا “مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات مسلحة ضارية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات العدو المتوغلة في محور مشترك بين جباليا البلد والمعسكر شمال قطاع غزة، ويتصدون لقوة صهيونية معززة بالآليات العسكرية بقذائف ‘الياسين 105’ وقذائف الـ’TBG’، وأكد مجاهدونا إيقاع عدد منهم بين قتيل وجريح وسماع أصوات صراخ جنودهم.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربًا مدمرة على غزة، خلّفت حتى اليوم الأحد 20424 شهيدًا و54036 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.