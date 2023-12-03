بسبب حرب غزة.. قادة مسلمون بالولايات المتحدة يسحبون دعمهم لبايدن في انتخابات الرئاسة القادمة (فيديو)

أعلن قادة مسلمون من ولايات أمريكية، السبت، سحب دعمهم للرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة القادمة عام 2024.

وأطلق هؤلاء القادة حملة ضد إعادة انتخاب بايدن، بسبب مواقفه من الحرب الإسرائيلية على غزة.

وتعهد المنظمون من ولايات ميشيغن ومينيسوتا وأريزونا وويسكونسن وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا في حملة أطلقوا عليها اسم “AbandonBiden” أو “التخلي عن بايدن” بأن يكون الأخير رئيسا لولاية واحدة فقط.

وكان قادة الحملة قاموا بحملات ضغط منفصلة في ولاياتهم، ، لكنهم شعروا أن الوقت قد حان لتنسيق ردهم قبل انتخابات 2024.

وقال حسن عبد السلام، الأستاذ بجامعة مينيسوتا وأحد أعضاء الحملة: “نعمل على إيجاد طرق لبناء آلية للتنسيق بين جميع الولايات المتأرجحة، بحيث يكون العمل منظما لضمان خروج الأمريكيين المسلمين في جميع هذه الولايات، وأن يعملوا على خسارة بايدن”.

من جهته، قال خالد الترعاني، أحد منظمي مؤتمر مسلمي أمريكا، إن الولايات المذكورة هي الولايات المتأرجحة تاريخيا في الانتخابات، أي أنها ليست ديمقراطية ولا جمهورية.

وأوضح في حديث مع الجزيرة مباشر، السبت، أن ممثلي الجاليات العربية والمسلمة وحدوا جهودهم لسحب الدعم من جو بايدن في الانتخابات القادمة “بسبب شراكته العملية والفعلية في جرائم الابادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني”.





وقال “نعتقد أن هذا التجمع في الولايات المتأرجحة لن يكون مؤثرا فقط، بل سيكون حاسما في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لأننا هنا نتحدث عن 8 ولايات متأرجحة، بمعنى أنه لو خسر أي واحدة، من الممكن أن يخسر معركة الرئاسة الأمريكية”.

وأضاف أن بايدن رفض منذ بداية الحرب ومنذ أسابيع الدعوة لوقف إطلاق النار، بل واستخدم الفيتو لوقف دعوة لوقف إطلاق النار في مجلس الأمن.

وأشار إلى أن “هناك أكثر من 15 الف فلسطيني دمهم على يد جو بايدن، ونعتقد أنه وإدارته أصبحوا شركاء حقيقين في جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، الفاعل الرئيسي فيها هو الاحتلال الاسرائيلي، والمؤيد والمساند والداعم الذي يوفر الغطاء الدبلوماسي والقانوني والسياسي وحتى العسكري والمالي هي إدارة جو بايدن”.