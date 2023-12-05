الصحة العالمية: الوضع في غزة يزداد سوءا وكل 10 دقائق “يُقتل” طفل

قال مسؤول بمنظمة الصحة العالمية في غزة، الثلاثاء، إن الوضع في القطاع يزداد سوءًا كل ساعة مع تكثيف إسرائيل القصف على الجنوب حول مدينتي خان يونس ورفح.

وأوضح ممثل المنظمة في القطاع ريتشارد بيبركورن للصحفيين عبر رابط فيديو أن “الوضع يزداد سوءًا كل ساعة”، مضيفًا “القصف المكثف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية وفي خان يونس وحتى في رفح”.

وأشار إلى استشهاد طفل ​​كل 10 دقائق بمعدل وسطي في قطاع غزة.

وأضاف “أعتقد أننا قريبون من أحلك لحظة في تاريخ البشرية. نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.

وأوضح بيبركورن أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة “قليلة للغاية” وأن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف النظام الصحي في القطاع المكتظ بالسكان مع نزوح المزيد من الناس جنوبًا هربًا من القصف.





وقال “سنشهد النمط نفسه الذي حدث في الشمال” في إشارة إلى منطقة بشمالي قطاع غزة تعرضت لقصف شديد وانقطعت عنها الإمدادات الإنسانية تقريبًا.

وأضاف “أريد أن أوضح أننا بصدد كارثة إنسانية متزايدة”.

بدوره، ذكر توماس وايت مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة أن أوامر صدرت لأكثر من 600 ألف نسمة بالانتقال من أماكنهم للنجاة من القصف.

وكتب وايت على منصة إكس “رفح التي يبلغ عدد سكانها عادة 280 ألف نسمة وتستضيف بالفعل نحو 470 ألف نازح داخليًّا لن تتمكن من التكيف مع وضع يتزايد فيه عدد النازحين إليها إلى المِثلين”.

The army is telling people to leave Eastern Khan Younis and instructing people in the core of the city that this area is now a “dangerous fighting zone” They tell people to move to Rafah to receive assistance – but we are not able to provide for 100Ks of new IDP #Gaza @UNRWA — Thomas White (@TomWhiteGaza) December 5, 2023

وقال جيمس إلدر المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن المناطق التي صنفتها إسرائيل آمنة في غزة لا تستطيع تلبية الاحتياجات الأساسية، محذرًا من أن عدم وجود صرف صحي ومأوى يتسبب في بيئة مثالية لتفشي الأمراض.

وقال للصحفيين عبر رابط فيديو من القاهرة بعد زيارة لغزة “تكون منطقة آمنة عندما تضمن توفير الغذاء والماء والدواء والمأوى”.

وأضاف “رأيت بنفسي أن هذه الأشياء غير موجودة على الإطلاق”. ومضى قائلا “لن ينقذ أطفال غزة الآن إلا وقف إطلاق النار”.