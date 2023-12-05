45 شهيدا جراء قصف الاحتلال منزل عائلة أبو مصبح في دير البلح (فيديو)

كشف المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى للجزيرة مباشر، الثلاثاء، عن استشهاد 45 شخصًا وإصابة العشرات جراء قصف الاحتلال منزل عائلة أبو مصبح في دير البلح وسط قطاع غزة.

ورصدت مراسلة الجزيرة مباشر وصول المزيد من الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما تداول صحفيون تعامل أفراد الطواقم الطبية مع المصابين على الأرض في مستشفى شهداء الأقصى تزامنًا مع قصف عنيف تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة.

وتم توثيق استمرار توافذ المصابين إلى المستشفى مع عجز تشهده جميع مستشفيات قطاع غزة ونقص في الإمدادات الطبية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربًا مدمرة على غزة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 16 ألفًا، وإصابة أكثر من 42 ألفًا، كما خلّفت دمارًا هائلًا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقًا لمصادر فلسطينية وأممية.