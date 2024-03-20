شاهد: قوات الأمن الفلسطينية تطلق الرصاص على موكب لتشييع شهداء في جنين

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن اشتباكات اندلعت في مدينة جنين بالضفة الغربية، مساء الأربعاء، بعد إطلاق قوات الأمن الفلسطينية النار وقنابل صوتية على موكب لتشييع شهداء.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر بوصول أكثر من 20 مصابًا إلى مستشفيات جنين جراء الاشتباكات، بينها إصابة خطرة بالرأس.

وأظهرت “فيديوهات” لحظة إطلاق قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية للرصاص وقنابل الغاز على موكب تشييع الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 3 فلسطينيين وأصابت شخصًا رابعًا، بعد استهداف سيارة كانوا يستقلونها في جنين، وزعم جيش الاحتلال أن السيارة كانت تضم اثنين من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي.

وأظهر مقطع “فيديو” متداول على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال سيارة في جنين بعد استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها، نعت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان، 3 من قادة كتيبة جنين، وهم: محمد الفايد وأحمد بركات ومحمود رحال.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع حرب مدمرة على قطاع غزة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت وتيرة تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال واغتيال لناشطين في الضفة الغربية بما في ذلك من خلال تنفيذ غارات جوية، وعمليات اقتحام ليلية، ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.