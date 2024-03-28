جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي في كتائب القسام

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، اغتيال رائد ثابت، رئيس هيئة الإمداد والأفراد في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

ونشر الجيش “بطاقة تعريفية” للقيادي رائد ثابت، وقال إنه من بين القيادات العشرة الأوائل في كتائب القسام.

وقال إنه وثق تدمير نفق ممتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ناشرًا “فيديو” للعملية.

תעודת זהות על ראא׳ד ת׳אבת, ראש מטה כוח אדם של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. תיעוד מהשמדת המנהרה שחצתה מצפון לדרום הרצועה>> pic.twitter.com/1vRzXmaO2c — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 28, 2024

ولم يصدر أي بيان لحركة “حماس” يؤكد الإعلان الإسرائيلي، أو ينفيه.