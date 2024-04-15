استشهاد فلسطينيَّين برصاص مستوطنين شمالي الضفة الغربية

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، إن فلسطينيَّين “استشهدا” برصاص مستوطنين بالقرب من مدينة نابلس خلال اشتباكات مع “يهود” شمالي الضفة الغربية.

ونقلت الإذاعة عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه قوله إن الفلسطينيَّين “قُتلا بعد اندلاع مواجهات مع مستوطنين جنوب نابلس”.

وفي وقت سابق من مساء الاثنين، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن “مواطنَين أصيبا بالرصاص خلال هجوم للمستعمرين على (منطقة) خربة الطويل شرق بلدة عقربا جنوب نابلس”.

وأضافت أن “مستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجموا مواطنين أثناء وجودهم في أرضهم في خربة الطويل، وأطلقوا الرصاص الحي صوبهم، مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بالرصاص وثالث بكسور ورضوض جراء الاعتداء عليه بالضرب”.

وذكرت “وفا” أن القوات الإسرائيلية منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المصابين.

وبذلك، يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين قرب نابلس إلى 3، بينهم واحد برصاص الجيش الإسرائيلي.

وصباح الاثنين، استشهد فلسطيني وأصيب اثنان برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس، في عملية عسكرية استمرت ساعات.

ومنذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.