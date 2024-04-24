سعر صرف الدولار أمام الجنيه يوم الأربعاء 24 إبريل في مصر

انخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في نهاية معاملات يوم الثلاثاء 23 إبريل/نيسان، مقارنة بيوم الاثنين.

وفيما يلي أسعار الصرف طبقًا للمعلن على مواقع عدد من أكبر البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 48.0091 للشراء، و48.1066 للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر صرف الدولار 48 جنيهًا للشراء، و48.1 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وبالنسبة لبنك مصر، بلغ سعر صرف الدولار 48 جنيهًا للشراء، و48.1 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

السعر ذاته اختتم به البنك التجاري الدولي معاملاته يوم الثلاثاء، وبلغ سعر صرف الدولار 48 جنيهًا للشراء، و48.1 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في السوق الموازية

أما في السوق الموازية، طبقًا لموقع “Investing.com”، فقد بلغ سعره 48.0504 جنيهًا.