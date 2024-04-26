أكسيوس: إسرائيل أبلغت مصر أنها مستعدة لـ”فرصة أخيرة” قبل عملية رفح

نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين إسرائيليين القول، إن مسؤولين من إسرائيل أبلغوا نظراءهم من مصر، الجمعة، بأن تل أبيب مستعدة لمنح “فرصة واحدة أخيرة” للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لإطلاق سراح الأسرى قبل المضي قدمًا في غزو رفح.

يأتي ذلك في وقت نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير في المجلس الأمني المصغر قوله إن “نتنياهو لا يريد التوصل لصفقة ويضع كثيرًا من العراقيل”.

وقال أحد المسؤولين لـ”أكسيوس”: “أبلغت إسرائيل مصر بأنها جادة في الاستعدادات لشن العملية في رفح وأنها لن تسمح لحماس بالمماطلة”، بشأن عقد صفقة تبادل.

قلق مصري

وأوضح الموقع أن القاهرة تشعر بقلق متزايد بشأن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ويبذلون جهدًا في اللحظة الأخيرة من أجل التوصل إلى صفقة أسرى، قد تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة ووقف غزو رفح.

وأثار المسؤولون المصريون مخاوف من أن تؤدي العملية الإسرائيلية في المدينة إلى دخول عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى أراضيهم، “مما قد يعرض أمن مصر للخطر”، وفقًا للموقع.

ووصل وفد أمني مصري إلى تل أبيب، الجمعة، لبحث إطار شامل لوقف إطلاق النار في غزة، بحسب إعلام مصري وعبري.

ونقلت قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة عن مصدر مصري وصفته بأنه “رفيع المستوى” دون أن تسميه، أن وفدًا أمنيًا مصريًا يضم مجموعة مختصين بالملف الفلسطيني وصل إلى تل أبيب اليوم، دون أن يذكر مدة الزيارة.

وأضاف المصدر أن الوفد “سيناقش مع المسؤولين الإسرائيليين إطار شامل لوقف إطلاق النار في غزة”، لافتًا إلى “حدوث تقدم ملحوظ في تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي” بشأن ذلك.