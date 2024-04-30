نتنياهو يعلق على مذكرات اعتقال متوقعة من المحكمة الجنائية الدولية (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين بتهم تتعلق بسير الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، فإن ذلك سيكون “فضيحة تاريخية”.

وعبّر مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم في الأيام القليلة الماضية من أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين حكوميين كبار فيما قد يكون أخطر إجراء قانوني دولي يُتخذ ضد إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر/تشرين الأول.

ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية توجيه اتهامات إلى الأفراد بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهي تحقق حاليا في الأحداث الجارية منذ السابع من أكتوبر.

وقال نتنياهو في تصريح مصور “إن احتمال إصدار (المحكمة) مذكرات اعتقال ضد قادة جيش الدفاع الإسرائيلي وقادة الدولة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، هذا الاحتمال سيكون فضيحة تاريخية”.

وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن أكثر من 34500 من سكان القطاع استشهدوا في الحرب المدمرة التي تقودها إسرائيل، مع نزوح معظم السكان البالغ تعدادهم 2.3 مليون نسمة وتدمير مساحات شاسعة من القطاع.

موقع أكسيوس الأمريكي: الكونغرس يهدد الجنائية الدولية بسبب مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين#الجزيرة_مباشر | #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/ucBOdJfriw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 30, 2024

وتتهم هيئات تابعة للأمم المتحدة وجماعات حقوقية إسرائيل بانتهاك القانون الإنساني الدولي خلال عمليتها العسكرية في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وإسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف بولايتها القضائية، لكن تم قبول فلسطين دولة عضوا في 2015.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في أكتوبر الماضي، إن للمحكمة اختصاص النظر في أي جرائم حرب محتملة ترتكبها إسرائيل في غزة وحماس في إسرائيل.

وقال نتنياهو إن أي مذكرات اعتقال ستصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر في الإجراءات الإسرائيلية، مضيفا أنها “ستكون المرة الأولى التي تتهم فيها المحكمة دولة ديمقراطية بارتكاب جرائم حرب”.

שום החלטה, לא בהאג ולא בשום מקום אחר, לא תפגע כהוא זה בנחישות שלנו להשיג את כל מטרות המלחמה. pic.twitter.com/n6E5kvppvC — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) April 30, 2024

وأضاف “أريد أن أوضح شيئا واحدا: لن يؤثر أي قرار، لا في لاهاي ولا في أي مكان آخر، في عزمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب، إطلاق سراح جميع الرهائن، والنصر التام على حماس، والتعهد بألا تشكل غزة بعد الآن أي تهديد لإسرائيل”.

وناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي مَن سمّاهم “زعماء العالم الحر” العمل على منع صدور مذكرات الاعتقال.

وأكد نتنياهو، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي سيشن هجوما بريا في رفح “مع أو بدون” هدنة مع حركة حماس.

وقالت مصادر لرويترز إن ممثلي ادعاء من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع موظفين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على إجراء محققين من المحكمة مقابلات مع مسعفين بخصوص جرائم محتملة في غزة.

وقال أحد المصادر إن الأحداث التي وقعت في محيط المستشفيين قد تكون جزءا من التحقيق الذي تجريه المحكمة.