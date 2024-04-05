“فيديو” حصري يظهر إطلاق الاحتلال النار على فلسطينيين أثناء الحصول على مساعدات (شاهد)

نشرت قناة الجزيرة تسجيلات حصرية تظهر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على مساعدات شمالي قطاع غزة.

ويبدأ “الفيديو” بمشهد لإحدى الطائرات وهي تلقي مساعدات جوية قرب السياج الحدودي شمالي غزة. حيث يظهر في الصورة عدد من الشبان الفلسطينيين، وهم يحاولون الحصول على جزء من هذه المساعدات، ليبدأ جنود الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار بشكل متقطع على هؤلاء الشبان، رغم أنهم لم يقتربوا منهم ولم يشكلوا خطرًا عليهم.

وفي هذه الأثناء، يحاول الشبان فتح أحد صناديق المساعدات التي ألقتها الطائرة، والاحتماء من الطلقات النارية، وعندما ينجح بعضهم بالحصول على بعض مما في الصندوق، يتراجعون من المكان مبتعدين كليًا عن مكان تمركز الجنود الإسرائيليين.

بعد ذلك، تظهر اللقطات تعمّد جنود الجيش الإسرائيلي قتل أحد هؤلاء الشبان بإطلاق النار عليه مرات عدة، ويتعثر الشاب ويقع على الأرض، ثم ينهض مرة أخرى، ويتعثر مجددًا، ثم يحاول السير متثاقلًا مبتعدًا عن مكان الجنود والآليات الإسرائيلية باتجاه معاكس لهم، لكنه يسقط على الأرض مجددًا فيما يستمر إطلاق النار نحوه.

يُصاب الشاب بطلقات نارية كما تظهر الصور، لكنه يحاول التحرك زحفًا على الطريق الترابية، ويرفع رأسه لعل أحدًا يغيثه.

بعد ذلك تظهر الصور اقتراب كلاب من الشاب بينما كان لا يزال على قيد الحياة، وتبقى الكلاب تحوم في المكان حتى يسلّم الشاب الروح، فتقترب نحوه وتنقطع الصور.

وينضم هذا المقطع إلى مقاطع مصورة أخرى تم الكشف عنها في الفترة الأخيرة، وتظهر عمليات قتل إسرائيلية متعمدة لمدنيين فلسطينيين في غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عشرات آلاف الشهداء المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وارتكبت قوات الاحتلال عشرات المجازر ضد طالبي المساعدات في شمالي القطاع وخاصة عند دواري الكويت والنابلسي بمدينة غزة، كما استهدفت لجان العشائر المسؤولة عن تأمين مرور القوافل الإغاثية.