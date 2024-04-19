جمهور الجزيرة مباشر يعلّق على استخدام الفيتو الأمريكي ضد عضوية فلسطين بالأمم المتحدة (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض (الفيتو) لعرقلة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

وأشاروا إلى أن الفيتو الأمريكي غير مستغرب من دولة تدعم الاحتلال بالمال والسلاح وتشارك في قتل الشعب الفلسطيني.

وأضاف مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة حق النقض ضد أي قرار يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني أو يفضي إلى وقف الحرب، فهي التي تؤجج الحرب وعدم الاستقرار في المنطقة بدعمها الكامل لإسرائيل وإن كانت تصرح بخلاف ذلك.

واشنطن تعطّل قرارات الأمم المتحدة

وأكد مشاركون أن المؤسسات الدولية والأممية والقانون الدولي ما هي إلا أدوات لتحقيق مصالح الولايات المتحدة والدول الكبرى فقط، لافتين إلى أن أمريكا تقف في وجه الحلول التي تأتي في صالح الشعب الفلسطيني.

وأشاروا إلى أن العالم كله أصبح يعرف الآن أن أمريكا تفرّغ الأمم المتحدة من محتواها الحقيقي وتعطلها، مؤكدين عدم الوثوق بأي قرار من قرارات الأمم المتحدة لأنها إن لم تكن في صالح أمريكا فستصطدم بالفيتو الأمريكي، مطالبين بتعديل النظام الداخلي للمؤسسات الأممية والدولية.

واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس حقّ النقض لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

ومشروع القرار الذي قدّمته الجزائر “يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتّحدة”، وقد أيّده 12 عضوا وعارضته الولايات المتّحدة وامتنع عن التصويت عليه العضوان الباقيان.