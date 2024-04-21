جمهور الجزيرة مباشر يتفاعل مع تصويت “النواب” الأمريكي على مساعدات جديدة لإسرائيل (فيديو)

أدان جمهور الجزيرة مباشر موقف الولايات المتحدة لدعمها الكامل لإسرائيل بعد ما وافق مجلس النواب على مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية جديدة لإسرائيل بقيمة 26 مليار دولار مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وذلك رغم قلق المجتمع الدولي حيال مصير المدنيين في غزة.

وأشار جمهور الجزيرة إلى أن الولايات المتحدة مشاركة بشكل مباشر في قتل الشعب الفلسطيني بدعمها غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي سياسيًا وعسكريًا وعملياتيًا، فهي تمنحه كل شيء بالمال والسلاح والعتاد والمواقف.

وقال مشاركون في مقاطع مصورة أرسلوها عبر “تلغرام” الخط الساخن “قرارات الولايات المتحدة ضد أي قرار إنساني يهدف لوقف الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واضحة وصريحة، وقد تأكّد ذلك بعد تقديم كل هذا الدعم لإسرائيل”.

ولفتوا إلى أن موقف واشنطن “يفضح كذبها” وادعاءها حماية الحريات وحقوق الإنسان، وأضاف مشاركون أن مثل هذه المواقف تؤكد أن الهيئات والمنظمات الدولية والقانون الدولي أداة في “يد الأمريكان” للتنكيل بالدول الضعيفة فقط.

كما انتقد جمهور الجزيرة الموقف العربي الرسمي تجاه ما يحدث من عدوان على المدنيين من الأطفال والنساء في القطاع، مؤكدين أن الصمت العربي والدولي مما يحدث في غزة يؤكد مشاركتهم للولايات المتحدة في موقفها مع إسرائيل.