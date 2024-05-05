جمهور الجزيرة مباشر يعلق على دعوات الجنائية الدولية إلى وقف محاولات تقويض استقلاليتها (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر سياسة “الترهيب” و”التخويف” التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المحكمة الجنائية الدولية.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تلغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن “الجنائية الدولية” من حقها محاسبة قادة دولة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية التي اُرتكبت في غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، في السابع من أكتوبر/تشرين أول 2023.

وشدد المشاركون على المسؤولية الجنائية التي تقع على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته وقادة جيشه الذين تسببوا في الإبادة الجماعية بغزة.

وأضاف مشاركون أن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على المحكمة هو ما دفعها للخروج بهذا التصريح حول تلقي موظفيها تهديدات ومحاولة إرهابهم.

والجمعة، دعت المحكمة الجنائية الدولية إلى وقف محاولات تقويض استقلاليتها أو إعاقة مسؤوليها أو تخويفهم أو التأثير عليهم.

جاء ذلك في بيان لمكتب المدعي العام بالمحكمة، الذي أوضح أنه مطلع على أنه هناك اهتماما عاما بتحقيقاته، ويرحب بأي تعليقات ومخاوف بشأنها.

واعتبر أن تهديد المحكمة أو موظفيها يعد جريمة ضد إقامة العدل، بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي.

وأكد البيان أن تعرض المحكمة أو موظفيها للتهديد يقوّض استقلاليتها وحيادها.

ومؤخرا، تداول إعلام إسرائيلي تقارير تفيد باحتمال إصدار المحكمة الجنائية مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، على خلفية ممارسات خلال الحرب على قطاع غزة.

والثلاثاء الماضي، ناشد نتنياهو مَن سماهم زعماء العالم الحر العمل على منع صدور مذكرات اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين.

وتحدى نتنياهو المحكمة التابعة للأمم المتحدة بقوله: “لن يؤدي أي قرار، لا في لاهاي (بهولندا- مقر المحكمة) ولا أي مكان آخر، إلى إضعاف تصميمنا على تحقيق جميع أهداف الحرب”.

وفي نفس اليوم، حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، من أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضد نتنياهو، فسيكون تطورا خطيرا، ويجب الرد عليها.