جمهور الجزيرة مباشر: فضح جرائم الاحتلال هو سبب إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل (فيديو)

أدان مشاركون من جمهور الجزيرة مباشر إغلاق الاحتلال مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، مؤكدين أن تل أبيب دائمًا تسعى إلى تكميم الأفواه وطمس الحقيقة.

وقال مشاركون في مقاطع فيديو أرسلوها عبر تليغرام الخط الساخن للجزيرة مباشر، إن إسرائيل فشلت في حربها على غزة، وأصبحت تتخبط سياسيًّا؛ مما جعلها تبحث عن أي نصر وهمي، فجاء قرار إغلاق مكاتب الجزيرة ليكون تأكيدًا أكبر على فشلها.

وأشار مشاركون إلى أن الجزيرة فضحت جرائم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب التي ارتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

ولفتوا إلى أن الخطر الأعظم الذي مثلته قناة الجزيرة على حكومة نتنياهو، هو نقلها المباشر للاحتجاجات والمظاهرات التي تخرج يوميًّا في إسرائيل وتطالب بعقد صفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنهاء الحرب، وإقالة نتنياهو وحكومته، والذهاب إلى انتخابات مبكرة.