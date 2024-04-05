إكسبو قطر.. الجناح الطاجيكي (إعلان)

أظهر جناح جمهورية طاجيكستان بمعرض (إكسبو قطر 2023) اهتمام دوشانبي بقضية تعزيز استخدام المياه من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ودعم المبادرات العالمية الهادفة إلى فهم أفضل لقضايا المياه على المستوى العالمي.

وقدم الجناح الطاجيكي تعريفًا سريعًا خاطفًا بموارد وثقافة ومعالم وتاريخ وتراث هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطي، ذات الهوية الدينية والثقافية الإسلامية المتجذرة في وجدانها وجغرافيتها.