تفاكر.. الحضارة في مرآة فلسطين

في الحلقة 120 من برنامج “تفاكر”، نغوص في قضية فلسطين، بوصفها محورًا يعكس الوجه الآخر للحضارة المعاصرة.

تستعرض الحلقة كيف تجمع هذه القضية أشكال الظلم المتفرقة في العالم المتمثلة في الاستعمار والاستيطان، إضافةً إلى الغياب والنسيان، وكيف تصبح فلسطين مرآة تكشف ازدواجية الشعارات الإنسانية، وتقيس منسوب الإنسانية في الحضارة.

هذه الحلقة تدعو إلى التأمل في ماهية الحضارة وقيمها، وكيف يمكن للموقف من فلسطين أن يعكس سقوطها أو نهضتها.